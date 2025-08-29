Servicios

EEUU dejará entrar únicamente a los extranjeros que pasen esta prueba oficial

Las autoridades migratorias solicitan una documentación específica para aprobar el ingreso de los extranjeros al país norteamericano 

Por Patricia Briceño
Viernes, 29 de agosto de 2025 a las 06:06 pm
EEUU dejará entrar únicamente a los extranjeros que pasen esta prueba oficial
Foto: Referencial / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Todo ciudadano extranjero que desee ingresar a EEUU debe poseer un requisito indispensable solicitado por las autoridades migratorias. Se trata de la visa americana emitida por el Departamento de Estado y que posee varias categorías, ya sea para no migrantes, visitas temporales e inmigrantes que deseen residir permanentemente en el territorio estadounidense.

NOTAS RELACIONADAS

Foto: Referencial / Cortesía

¿Cuánto cuesta la visa americana actualmente?

El costo de la visa depende exclusivamente de la categoría del solicitante. A continuación, te proporcionamos un listado de las tarifas:

  • Visa de turista (B1/B2): Destinada a turistas, negocios, tratamientos médicos, tránsito, estudiantes universitarios, intercambio culturales y víctimas de trata. Tiene un valor de USD 185.

  • Visa H-1B: Dirigido a los trabajadores temporales, religiosos, artistas y deportistas, cuyo valor es de USD 205.

  • Visa K-1: Para los prometidos o cónyuges de ciudadanos estadounidenses. Tiene un valor de USD 265.

  • Visa E-1 y E-2: Para los inversionistas o comerciantes bajo tratados internacionales, cuyo valor es de USD 315.

Nuevo requisito para los solicitantes

A partir del 9 de abril, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) anunció un nuevo requisito para los extranjeros que deseen ingresar al país norteamericano. En este sentido, las autoridades verificarán las cuentas o perfiles en redes sociales de los solicitantes, con la finalidad de garantizar la seguridad y convivencia, enmarcadas en las legislaciones vigentes.

Esta medida impacta de manera directa a quienes deseen optar por la Green Card o Tarjeta de Residencia Permanente. De este modo, se podrán conocer los principios del extranjero, incluyendo la religión y postura política. En caso de promover la violencia o el terrorismo, podrán ser rechazados de inmediato.

Foto: Referencial / Cortesía

Recomendaciones

Los solicitantes pueden aplicar algunas recomendaciones para que puedan aumentas las probabilidades de ingresar en los EEUU:

  • Consignar toda la documentación exigida.

  • Verificar que los datos suministrados en el Formulario DS-160 coincidan con los del pasaporte.

  • Corroborar la información compartida en sus plataformas digitales.

  • Debe preparar las respuestas de la entrevista con la Embajada o Consulado de Estados Unidos. Recuerde que la sinceridad, transparencia y coherencia serán fundamentales para su aprobación.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo Caballos La Rinconada 5y6Nacional
Viernes 29 de Agosto de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Servicios