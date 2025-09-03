CLIMA

INAMEH: Pronóstico del clima para la tarde y noche de hoy, 3 de septiembre

El Inameh sugiere a los ciudadanos mantenerse informados a través de sus reportes diarios.

Por Jessica Molero Gómez
Miércoles, 03 de septiembre de 2025 a las 12:02 pm
Inameh chubascos y lluvia
Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que este 3 de septiembre inició con cielo parcialmente nublado en gran parte del país. Sin embargo, se registraron lluvias y chubascos dispersos en sectores de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Llanos centrales, Llanos occidentales, los Andes y Zulia.

NOTAS RELACIONADAS

El organismo explicó que se observan núcleos convectivos de rápida evolución, capaces de generar precipitaciones intensas acompañadas de descargas eléctricas. Estos fenómenos se concentran principalmente en Bolívar, Amazonas, noreste de Apure, norte de Guárico, zonas montañosas de Miranda y la costa este de Falcón.

Incremento de lluvias en la tarde y noche

Según el INAMEH, se espera un incremento considerable en la actividad lluviosa, se prevén precipitaciones de moderadas a fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento, en estados como Amazonas, Bolívar, Apure, Barinas, Portuguesa, Táchira, Mérida, Trujillo y Zulia. De manera aislada, también podrían registrarse chubascos en Monagas y Delta Amacuro.

Para la Gran Caracas, la mañana se presentó con nubosidad parcial. No obstante, el Inameh advirtió que en horas de la tarde podrían registrarse lluvias dispersas con tormentas eléctricas, por lo que se recomienda a los habitantes de la capital tomar previsiones, especialmente quienes transiten por autopistas y zonas de montaña.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada La vinotinto
Miércoles 03 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
CLIMA