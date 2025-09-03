INAMEH: Pronóstico del clima para la tarde y noche de hoy, 3 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que este 3 de septiembre inició con cielo parcialmente nublado en gran parte del país. Sin embargo, se registraron lluvias y chubascos dispersos en sectores de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Llanos centrales, Llanos occidentales, los Andes y Zulia.

El organismo explicó que se observan núcleos convectivos de rápida evolución, capaces de generar precipitaciones intensas acompañadas de descargas eléctricas. Estos fenómenos se concentran principalmente en Bolívar, Amazonas, noreste de Apure, norte de Guárico, zonas montañosas de Miranda y la costa este de Falcón.

Incremento de lluvias en la tarde y noche

Según el INAMEH, se espera un incremento considerable en la actividad lluviosa, se prevén precipitaciones de moderadas a fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento, en estados como Amazonas, Bolívar, Apure, Barinas, Portuguesa, Táchira, Mérida, Trujillo y Zulia. De manera aislada, también podrían registrarse chubascos en Monagas y Delta Amacuro.

Para la Gran Caracas, la mañana se presentó con nubosidad parcial. No obstante, el Inameh advirtió que en horas de la tarde podrían registrarse lluvias dispersas con tormentas eléctricas, por lo que se recomienda a los habitantes de la capital tomar previsiones, especialmente quienes transiten por autopistas y zonas de montaña.