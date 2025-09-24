La OMS desmiente afirmaciones de Trump sobre vacunas y autismo

Suscríbete a nuestros canales

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reafirmado que no existe evidencia que respalde la afirmación de que las vacunas causen autismo. En respuesta a los recientes comentarios del presidente Donald Trump, el vocero de la OMS, Tarik Jasarevic, declaró: “Las vacunas no causan autismo”. Esta declaración busca aclarar la desinformación que ha surgido en torno a este tema sensible.

Trump también sugirió limitar el uso de paracetamol, conocido como Tylenol en Estados Unidos, en mujeres embarazadas y recién nacidos, asociándolo con el autismo. Sin embargo, Jasarevic subrayó que, aunque algunos estudios observacionales han planteado una posible conexión entre el autismo y el acetaminofén, otros no han logrado demostrar tal relación. “Las pruebas siguen siendo inconsistentes”, añadió el portavoz de la OMS. Además, enfatizó que el paracetamol es considerado seguro por el sector médico, aunque su uso debe ser supervisado por un profesional de la salud.

Recomendaciones sobre medicamentos durante el embarazo

Ante las afirmaciones de Trump, Jasarevic recordó que cualquier medicamento, especialmente durante el embarazo, debe ser utilizado bajo prescripción médica. Esta recomendación es crucial para garantizar la salud tanto de la madre como del bebé.

El vocero de la OMS también abordó la sugerencia de Trump de espaciar las vacunas en el tiempo. Jasarevic defendió el calendario de vacunación establecido por la OMS, señalando que es fundamental para la salud y el bienestar de la población. “Este calendario es esencial para la salud y el bienestar”, afirmó, especialmente en un contexto donde la vacunación infantil está en declive a nivel global.

Riesgos de alterar los calendarios de inmunización

Jasarevic advirtió sobre las consecuencias de retrasar o alterar los calendarios de inmunización sin una revisión basada en evidencia científica. “Hay un fuerte aumento del riesgo de infección no solo para el niño, sino también para la comunidad en general”, explicó, subrayando la importancia de mantener un programa de vacunación riguroso y basado en datos científicos.

Las afirmaciones de Donald Trump sobre las vacunas y el paracetamol han sido firmemente desmentidas por la OMS, que continúa defendiendo la seguridad de las vacunas y la importancia de un calendario de inmunización adecuado.