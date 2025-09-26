¿Se olvida de Curry? Steve Kerr elogia en grande a Jimmy Butler

Suscríbete a nuestros canales

La emoción se disparó en la Bahía luego de la reciente incorporación de la superestrella Jimmy Butler a los Golden State Warriors, un movimiento que solidifica las aspiraciones de campeonato del equipo. En una declaración que resume el impacto inmediato del alero, el entrenador en jefe Steve Kerr no escatimó en elogios para su nuevo jugador.

Butler, la pieza clave en Warriors

Kerr destacó la influencia transformadora del seis veces All-Star, señalando que Butler trae un nivel de competitividad y liderazgo que eleva a toda la plantilla.

"Es uno de los mejores jugadores de la liga y hace que todos los demás a su alrededor sean mejores", afirmó Kerr sobre Butler, confirmando la tesis de que el valor del jugador va mucho más allá de su rendimiento individual en la cancha.

La adquisición de Butler, concretada en un movimiento audaz en la fecha límite de traspasos, ha sido vista como la pieza que faltaba para revitalizar el núcleo ganador de los Warriors, compuesto por Stephen Curry y Draymond Green. Butler, conocido por su mentalidad implacable en los playoffs y su habilidad para tomar el control en momentos cruciales, ha inyectado una nueva energía al equipo.

Un Compromiso con el Nuevo Estándar

El impacto de Butler se ha sentido tanto en el vestuario como en la cancha. Su capacidad para exigir el máximo rendimiento a sus compañeros se ha fusionado perfectamente con la cultura de los Warriors. Fuentes cercanas al equipo indican que Butler ha adoptado un "compromiso diario con el nuevo estándar" de excelencia, algo que Kerr valora profundamente.

En sus primeras conversaciones con el jugador, Kerr fue claro sobre sus expectativas:

"Le dije a Jimmy desde el primer día: 'Sé tú mismo'. Solo hay dos cosas no negociables: llega a tiempo y compite para ganar como parte del grupo. Fomentamos la peculiaridad personal y el individualismo, y creo que los muchachos siempre sienten una sensación de libertad aquí, pero el compromiso con la victoria debe ser total."

Desde su debut, el efecto sinérgico de Butler ha sido evidente. El equipo ha mostrado una mejora notable en la eficiencia ofensiva y la intensidad defensiva, volviendo a posicionarse como una fuerza formidable en la competitiva Conferencia Oeste.