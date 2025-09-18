Este es el motivo por el cual Golden State Warriors no se desprenden de Kuminga

Suscríbete a nuestros canales

Los Golden State Warriors están mostrando una notable renuencia a negociar un posible traspaso que involucre a Jonathan Kuminga, particularmente si el destino del joven jugador fuera los Sacramento Kings.

Warriors no quieren soltar a Kuminga

Fuentes cercanas a la situación han revelado que la preocupación principal no solo radica en desprenderse de un talento prometedor, sino en la posibilidad de que Kuminga alcance su máximo potencial en un equipo rival de la misma conferencia y región.

Según el periodista Sam Amick, esta vacilación se intensifica por la conexión personal entre las directivas de ambos equipos. Los Kings están liderados por Vivek Ranadivé, un exmiembro del grupo de propietarios de los Warriors, lo que añade una capa de complejidad a cualquier posible negociación.

Existe una inquietud genuina en el seno de la franquicia de San Francisco ante la idea de que Kuminga podría "explotar" y convertirse en una estrella indiscutible, un escenario que sería especialmente doloroso si ocurriera bajo el liderazgo de un antiguo colega.

Aunque los "verdaderos obstáculos" para un acuerdo son de naturaleza técnica y contractual, este factor personal y la dinámica entre propietarios parecen jugar un papel, aunque sea pequeño.

¿Se quedará o se va?

La figura de Joe Lacob, propietario de los Warriors, es destacada por su alto grado de implicación en las decisiones del equipo, lo que refuerza la idea de que la posible evolución de Kuminga en un equipo rival es una consideración real, más allá de los fríos números del negocio.