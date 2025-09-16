¿Lo desprecian? Esta sería la razón por la que Jonathan Kuminga no le gustaría seguir en Golden State

Suscríbete a nuestros canales

La tensión en torno al futuro de Jonathan Kuminga con los Golden State Warriors parece haber alcanzado un punto crítico, según informes recientes del reconocido periodista de ESPN, Malika Andrews. Fuentes cercanas al joven alero sugieren que Kuminga se encuentra en un estado de profunda "miseria" dentro de la organización y tiene un firme deseo de buscar un nuevo comienzo lejos de la Bahía de San Francisco.

¿Kuminga vive en desilusión en Golden State?

Las declaraciones recogidas por Andrews pintan un panorama desolador para la continuidad de Kuminga en el equipo que lo seleccionó en la séptima posición del Draft de la NBA de 2021. El jugador, de 23 años, no solo "no quiere estar en Golden State", sino que también percibe que la franquicia no lo valora de la manera que él cree merecer. Este sentimiento mutuo, o al menos la percepción de Kuminga, ha exacerbado su descontento y su búsqueda de un cambio.

Más allá de las consideraciones financieras, que Kuminga parece estar dispuesto a postergar por ahora, su principal motivación es encontrar un entorno donde pueda "prosperar" y desarrollar plenamente su potencial. "No quiere maximizar sus ganancias, quiere llegar a una situación en la que sienta que puede prosperar", se lee en el reporte. Este anhelo por un escenario que potencie su crecimiento y le permita explorar sus límites como jugador es el motor principal detrás de su posible salida.

La frustración de Kuminga parece provenir de la sensación de tiempo perdido y la oportunidad perdida de realmente "descubrir" de qué es capaz. El informe enfatiza esta urgencia: "Estés de acuerdo o en desacuerdo con su habilidad, su talento, él quiere ir a descubrirlo. Ha perdido el tiempo suficiente, ahora quiere descubrirlo". Esta frase sugiere una impaciencia por parte del jugador, quien siente que su desarrollo se ha visto mermado o, al menos, no se ha explotado al máximo bajo la actual estructura de los Warriors.

Curry y Green siguen siendo los protagonistas de Warriors

La dinámica de los Warriors, marcada por la longeva era de Stephen Curry y Draymond Green, ha sido históricamente difícil para los jóvenes talentos que buscan un rol protagónico inmediato. Si bien Kuminga ha mostrado destellos de su potencial, especialmente en el costado defensivo y en penetraciones explosivas, su encaje y la cantidad de minutos consistentes que recibe a menudo han sido objeto de debate.