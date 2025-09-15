¿Aceptará finalmente? Golden State Warriors le proponen este lujoso contrato a Kuminga

Suscríbete a nuestros canales

En un movimiento que reafirma su compromiso con el futuro de la franquicia, los Golden State Warriors han presentado una oferta formal a su joven estrella, Jonathan Kuminga. Según el reputado insider de la NBA, Shams Charania, de The Athletic y Stadium, la propuesta asciende a un contrato de tres años valorado en $75.2 millones.

¿Kuminga aceptará?

La noticia, que ha sacudido el mundo del baloncesto, indica un esfuerzo renovado por parte de la directiva de los Warriors para asegurar la continuidad de Kuminga, un jugador que ha mostrado un potencial explosivo y ha sido una pieza clave en el esquema del equipo. La oferta, realizada a finales de la semana pasada por el gerente general Mike Dunleavy Jr., incluye una opción de equipo en la tercera temporada, lo que le otorga a la franquicia una flexibilidad estratégica considerable.

Este nuevo acuerdo garantiza a Kuminga un total de $48.3 millones en las primeras dos temporadas, un monto que subraya el valor que los Warriors otorgan a su desarrollo y su impacto en la cancha. El salario anual propuesto es notablemente similar al de otro agente libre restringido de su clase, Josh Giddey, quien recientemente firmó una extensión de cuatro años y $100 millones con los Chicago Bulls.

Sin embargo, hay diferencias cruciales entre ambos acuerdos que reflejan la perspectiva de los Warriors. Mientras que el contrato de Giddey es por el doble de tiempo, el de Kuminga tiene una duración más corta y, lo que es más significativo, la tercera temporada está controlada por el equipo. Este detalle es vital y sugiere un enfoque pragmático por parte de la gerencia de Golden State.

Warriors muestran su confianza en Kuminga

Fuentes cercanas a la negociación han revelado que existe un "entendimiento tácito" de que este contrato no es solo una muestra de confianza a largo plazo, sino que también funciona como un activo de intercambio estratégico.

En el dinámico mercado de la NBA, un contrato de este tipo podría facilitar futuras maniobras para adquirir talento que complemente a la actual base del equipo. Este enfoque demuestra la visión a largo plazo de los Warriors, que buscan mantener su competitividad mientras gestionan el talento joven y veterano.