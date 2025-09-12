¡Continúa la novela! Jonathan Kuminga cerca de tomar una severa decisión con Warriors

Suscríbete a nuestros canales

El joven alero de los Golden State Warriors, Jonathan Kuminga, se encuentra en un punto crucial de su carrera. Según informes recientes, Kuminga está "considerando seriamente" la posibilidad de aceptar la oferta de calificación por un año y $7.9 millones de dólares ofrecida por la franquicia. Esta decisión estratégica le permitiría convertirse en agente libre sin restricciones el próximo verano, dándole el control total sobre su futuro profesional.

Kuminga podría estar cerca de continuar su estadía en Warriors

La oferta de calificación es una herramienta que los equipos utilizan para mantener los derechos de un jugador al finalizar su contrato de novato, convirtiéndolo en agente libre restringido.

Sin embargo, si el jugador la acepta, juega la siguiente temporada bajo los términos de esa oferta y se convierte en agente libre sin restricciones al año siguiente. Para Kuminga, esto representa una oportunidad de evaluar el mercado y potencialmente asegurar un contrato a largo plazo y más lucrativo, algo que no ha logrado asegurar aún con los Warriors.

La franquicia de Golden State le ha presentado a Kuminga una oferta de extensión de dos años y aproximadamente $45 millones de dólares, la cual incluye una opción del equipo para el segundo año.

Sin embargo, esta oferta no ha sido del agrado del jugador, quien busca mayor autonomía y control sobre su futuro, prefiriendo una opción de jugador en el segundo año o un contrato más extenso. La postura firme de los Warriors en mantener la opción del equipo ha llevado a Kuminga a explorar otras vías, siendo la oferta de calificación la opción más atractiva en este momento.

Implicaciones significativas para ambas partes

La decisión de Kuminga de aceptar la oferta de calificación tendría implicaciones significativas tanto para él como para los Warriors. Por un lado, le permitiría probar el mercado y encontrar un equipo que se ajuste mejor a sus aspiraciones, especialmente si busca un rol más protagonista.