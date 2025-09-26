Artistas latinos con las giras más lucrativas del mundo

Suscríbete a nuestros canales

Billboard Boxscore publicó en septiembre el ranking de los cantantes latinos más exitosos de la historia con sus giras, en donde destacan nombres conocidos como Bad Bunny, Karol G y Luis Miguel.

Bad Bunny

El cantante puertorriqueño Bad Bunny lidera la lista gracias a su reciente residencia en Puerto Rico, con 31 conciertos durante dos meses, logrando un ingreso bruto de 720 millones de dólares.

Luis Miguel

“El Sol de México”, Luis Miguel, se queda en esta ocasión con el segundo puesto con su increíble recorrido por el mundo con la gira “Luis Miguel Tour 2023-24”, cosechando 633 millones de dólares.

Karol G

A este ranking se suma la colombiana Karol G, quien con su “Mañana Será Bonito”, no solo se reencontró con sus fans en todo el mundo, sino que se posicionó en un tercer lugar con ganancias de 400.9 millones de dólares.

Marc Anthony

Un artista que ha conquistado con su salsa e “Historia Tour”, Marc Anthony está dentro de la lista con una recaudación hasta el momento de 340.8 millones de dólares. El salsero continúa con su espectáculo.

RBD

RBD, la agrupación que se reencontró como quinteto luego de varios años alejados, retornó a los escenarios para reclamar su lugar como grupo con más ingresos netos recolectados por ahora, con 299.8 millones de dólares.

6. Daddy Yankee $224.7 millones

7. Aventura $208.2 millones

8. Enrique Iglesias $207 millones

9. Romeo Santos $202 millones

10. Jennifer López $191.6 millones