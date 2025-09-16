Los cantantes más influyentes, algunos te sorprenderán

Suscríbete a nuestros canales

Cada vez más los artistas latinos que con su música, talento y entrega, logran captar un gran número de seguidores por todo el mundo, que los posicionan como los más influyentes y buscados en las plataformas digitales.

Cantantes y compositores que cuentan con un gran equipo, y que hoy todos merecen un bonito homenaje por las barreras que han con roto con sus temas, y la fuerza que le dan a los hispanos en una industria tan complicada de llegar.

¿Quiénes son los seleccionados?

Este martes 16 de septiembre el medio CEO, especializado en lecturas de negocios, mercados, economía, tecnología, política y bienes raíces, ha compartido una lista de los diez latinos más influyentes, utilizando como referencia el servicio de música digital Spotify.

Bad Bunny

En el puesto número uno se encuentra el cantante y compositor puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, que acumula 81 millones de oyentes. El conocido “Conejo Malo”, acumula muchas reproducciones por esos temas destacados que ha lanzado como “Tití me preguntó”, “Mónaco” y “NuevaYol”, solo por mencionar algunos.

Shakira

La estrella colombiana ocupa el segundo lugar en la lista con 67 millones de reproducciones por sus numerosos éxitos, que por años han sonado en la radio, televisión y plataformas digitales.

Pese a que hizo una pausa en su carrera por su amor con Gerard Piqué, su gran regreso a la música con canciones de despecho, reciben a diario muchas reproducciones de fanáticos por todo el mundo.

Karol G

La artista paisa cuyo nombre de pila es Carolina Giraldo Navarro, es otra que ingresa a la lista en el tercer lugar con 54 millones de reproducciones. Su ascenso en la industria musical es abismal al punto de ganar este año su primer Grammy al Mejor Álbum de Música Urbana por “Mañana Será Bonito”.

Rauw Alejandro

El talentoso boricua aparece en la posición número cuatro con 49 millones de reproducciones, una suma que demuestra lo mucho que gustan sus éxitos en las personas, en especial con temas “Tú con él” y “Santa”.

Peso Pluma

En la quinta posición el polémico mexicano, quien con sus pegajosas y controversiales letras, tiene 40 millones de reproducciones.

6: Beéle

7: Feid

8: Fuerza Rigida

9 Neton Vega

10: Carín León

Son otros que ingresan a la exclusiva y prestigiosa lista.