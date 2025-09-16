Se complica el panorama para Daddy Yankee: renuncian sus dos abogadas

Suscríbete a nuestros canales

Un nuevo candelero se prendió en el proceso legal que enfrenta Daddy Yankee contra su exesposa y esta vez no es por ninguno de ellos, sino por el equipo judicial del puertorriqueño.

El martes 16 de septiembre, se destapó la olla sobre la renuncia de las juristas Anabelle Torres Colberg Haileene Colberg Birriel, madre e hija, quienes frente al tribunal que atiende el conflicto del cantante con Mireddys González, expresaron su deseo de salir de ese entorno laboral.

¿Qué pasó con las abogadas de Daddy Yankee?

La solicitud de renuncia quedó registrada mediante una moción presentada ante el ente judicial correspondiente, según informan medios de Puerto Rico.

Las razones detrás de la salida de las abogadas no fueron detalladas públicamente por las profesionales. Sin embargo, el contexto va más allá de un simple cambio de defensa, pues, se trata de una batalla legal cargada de acusaciones fuertes y constante tensión mediática.

Aunque Anabelle Torres y Heileene Colberg ya no forman parte del equipo de defensa del intérprete de “Pose”, su representación legal sigue activa gracias al abogado Carlos Díaz Olivo, quien asumirá los cargos en este complicado caso.

La intensa batalla entre Daddy Yankee y Mireddys

El origen de esta controversia se remonta a diciembre de 2024, cuando las hermanas González (Mireddys y Ayeicha) realizaron transferencias bancarias por un monto acumulado de 100 millones de dólares.

Lo grave, según la defensa del puertorriqueño, es que estas transferencias se habrían hecho desde cuentas bancarias corporativas a cuentas personales de las hermanas, y sin la autorización del artista.

Este episodio sucede en medio de la ruptura matrimonial entre el cantante y la empresaria, tras casi 30 años de matrimonio y con dos hijos en común. El divorcio se hizo oficial el pasado 19 de febrero, pero desde entonces los conflictos legales han sido frecuentes.

La salida de las abogadas madre e hija añade incertidumbre al proceso. Hay que ver si su renuncia retrasa audiencias o pruebas cruciales, si afecta la estrategia de defensa o cambia la percepción pública del caso.