Farruko, Jessi Uribe y “El Potro” Álvarez se unen para pedir perdón con el tema “¡BRUTOS!”

Suscríbete a nuestros canales

“Brutos” es el nombre de la canción donde Farruko, Jessi Uribe y “El Potro” Álvarez piden perdón a las mujeres “en nombre de todos los hombres que no se han portado bien” por sus malas actitudes.

“Esperamos que este tema sea un llamado de reflexión para los hombres, que pongan más atención a los errores y no vuelvan a ocurrir”, dijo “El Potro”.

“Brutos” fue escrita por los mismos intérpretes, quienes además, se encargaron de la producción de este sencillo que fusiona el género urbano con la música tradicional colombiana.

Un viaje visual

El Poliedro de Caracas, ubicado en Venezuela, fue el escenario donde se filmó el videoclip oficial que fue dirigido por Poe Polancom que cuenta con casi 4 minutos de duración.

Es importante resaltar que la unión de estos importantes artistas se dio gracias a la invitación que le hiciera Farruko a Jessi Uribe y “El Potro” Álvarez”, en su más reciente visita a Venezuela, en donde disfrutó por varios días recorriendo varios lugares.

“Brutos” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música, y tan solo en YouTube alcanza más de 15 mil visualizaciones hasta el momento.

Sin duda, Puerto Rico, Colombia y Venezuela se unieron en una sola voz para rendir tributo y resaltar el valor de las mujeres en todo el mundo.