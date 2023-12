Farruko prende los motores para llegar a una meta que tenía pendiente

Aunque está un poco alejado de la música, el artista puertorriqueño Farruko continúa trabajando en sus sueños, tal como lo hizo en su época de reggaetonero, pero esta vez en el mundo empresarial. Recientemente, el cantante reveló que había cumplido el objetivo de lanzar al mercado su línea de scooters edición limitada llamada “Carbon Armor Scooter”, en asoación con Maxuma.

“Estoy bien feliz, es un sueño. Tiene mucho de lo que yo soy y mi identidad. No hay nada más bonito que tú poder llevar algo que es parte de ti”, dijo el boricua sobre su nuevo proyecto, que se suma a disquera “Carbon Fiber Music”, en la que ha firmado a importantes artistas del género urbano.

“El que me conoce sabe que yo desde pequeño nací en un taller, en este puesto donde estamos, y mi día a día era ver los carros y las motos. Me apasionaba, pero pues, estaba enfocado en la música y no tenía el momento de parar y ver cómo me podía expandir en esto que me gustaba”, enfatizó. El taller del cantante se encuentra en la carretera 167 de Bayamón, Puerto Rico, en el que guarda varios modelos de sus motocicletas.

El nombre está inspirado en sus batallas, fracasos y victorias. Asimismo, el éxito se lo atribuye a la ayuda de Dios y a la armadura que le dio para enfrentar los obstáculos que la vida le ha presentado, razón por la que se adentró al mundo del cristianismo. “Al dar yo este paso en mi vida, donde cambié mi ser y me entregué al Señor, pues uno recibe la armadura de Dios”, acotó.

El intérprete de “Passion Wine” ya tiene un negocio de relojes y una colección de merchandising, por lo que quiso salirse del molde de muchos famosos que tienen líneas de zapatos y ropa. “Ya todos los artistas, la mayoría hacen tenis, hacen ropa, yo quería hacer algo distinto. Que me identificara a mí, y que la gente pudiera disfrutar”, comentó.

La primera fase de “Carbon Armor Scooter”, contó con 800 unidades disponibles en todo el mundo, y se agotó por completo el día de su lanzamiento, un escenario que el cantante, aseguró, jamás visualizó. “No me lo esperaba, porque era como un experimento. Nunca lo había hecho, y no tan solo eso, ahora hemos recibido la noticia de que otros países están interesados. Y se abrieron otras puertas, marcas para colaborar, que como artista no había colaborado con ninguna marca”, dijo.