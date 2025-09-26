Belinda vivió bonito momento con David Beckham

Suscríbete a nuestros canales

Belinda sabe como llevarse todas las miradas con su presencia, belleza y talento. La estrella siempre es invitada a diversos eventos de moda, como el reciente desfile de Hugo Boss, en el que sostuvo un bonito encuentro con el empresario y exfutbolista británico David Beckham.

La marca a la cual David es parte, presentó la colección "Out of Office" para Primavera/Verano 2026, un momento en el que ambos famosos pudieron conversar y conocerse mejor.

La intérprete de “Boba Niña Nice”, posteó en su perfil de Instagram, unas fotografías que en cuestiones de minutos se hicieron virales en redes.

Conversación entre David y Belinda

Las luces, fotografías, pasarela, modelos y estilo, fue parte de la bonita coincidencia entre ambos. David representa una gran admiración para Belinda, según lo compartido en una entrevista, hablando de todo lo mágico que vivió en Milán, Italia.

"Fue una experiencia increíble, el desfile estuvo espectacular. Mi papá y yo somos fans del Real Madrid de toda la vida, y pues obviamente conocer un ídolo como él fue una gran experiencia, sobre todo porque me gusta mucho, mucho el fútbol, y soy obviamente del equipo del Real Madrid", dijo Beli.

La también actriz comentó que ser parte de la marca Hugo Boss, es todo un honor y privilegio por no solo seguir impulsando su carrera en el mundo, sino también por conocer a figuras importantes en la moda.

“Haber sido invitada especial y poder convivir con gente tan increíble, de la moda, de países distintos, de diferentes culturas, pues eso es lo más enriquecedor", indicó.

Beckham todo un casanova

Desde hace tiempo el esposo de la exSpice Girl Victoria Beckham, ha participado en desfiles, compañas y presentaciones, luciendo sensacional, en especial en la ropa interior.