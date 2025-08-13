David y Victoria Beckham captados compartiendo un momento de pasión (+Imágenes)

Suscríbete a nuestros canales

David y Victoria Beckham, llevan años de relación, amor, unión y mucha complicidad que siempre desbordan en viajes por diversos lugares del mundo. Ahora la pareja, padre de cuatro hijos, fueron captados por fotógrafos viviendo momentos de amor en la Riviera Francesa.

Puro amor

En redes sociales corren imágenes de ambos al borde de un lujoso yate pasándola increíbles como disfrutar del sol, el mar, aire, comida y hasta caricias que han dejado a más de uno boquiabiertos.

En las de las fotografías David, de 50 años, y Victoria de 51, aparecen con mucha química, conexión y besos, mientras paseaban por las increíbles playas de Saint-Tropez, un lugar muy concurrido por estrellas de la música, televisión, cine y el deporte.

Según diversos medios la pareja estaba al bordo del yate familiar “Seven”, que tiene un valor de nada más y nada menos que 20 millones de dólares. El yate es todo un derroche de lujo, que le ofrece a quienes suban el máximo confort y comodidad.

Un gran lujo

El deportista y la exSpice Girl, compraron el yate en el año 2022 para pasar días de diversión en familia, junto a sus cuatro hijos Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper.

En los viajes que realizan han tenido a grandes invitados como el cantante y compositor británico Elton John.

Igualmente, en el “Seven”, ambos se han mostrado viviendo emociones momentos, confirmando que son una de las parejas más estables de la industria del entretenimiento.