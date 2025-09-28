Atletismo

Así fue el regreso de Yulimar Rojas al Brígido Iriarte (+ Videos)

La saltadora triple caraqueña vuelve a competir en suelo venezolano tras doce años

Por

Stefano Malavé Macri
Sabado, 27 de septiembre de 2025 a las 08:43 pm
Yulimar Rojas, atleta venezolana
Este fin de semana, el mundo del atletismo venezolano se reunió en el Estadio Olímpico Nacional Brígido Iriarte de la ciudad de Caracas para la III Parada de la Liga Nacional de Atletismo.

Allí haría presencia Yulimar Rojas, actual medalla de bronce del Mundial de Atletismo en salto triple y dueña del récord mundial en dicha modalidad en pista cubierta y al aire libre, compitiendo otra vez en Venezuela.

La caraqueña, tras quince años y luego de volver a las pistas en la Copa del Mundo de Atletismo, regresa a una competencia en suelo nacional, donde fue recibida con aplausos y ovaciones.

En su primer intento en la competencia, registró 13,85 metros, mientras que el segundo fue invalidado. El tercero fue su mejor marca con 14,38 metros para cerrar con su cuarto intento con 14,24 metros.

Yulimar Rojas busca recuperar espacios en el atletismo después de haber sufrido en 2024 una lesión en el tendón de Aquiles, la cual le alejó de los Juegos Olímpicos de París y la hizo ausentarse de varias competencias.

Sabado 27 de Septiembre de 2025
