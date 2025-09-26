Nacionales

Yulimar Rojas saltará en Caracas después de 15 años: En vivo por Meridiano Televisión

Yulimar Rojas regresa a competir en Venezuela, después de 10 años, este sábado 27 de septiembre en el Estadio Brígido Iriarte. Y tú podrás verla en vio por Meridiano Televisión

Por

Meridiano

Viernes, 26 de septiembre de 2025 a las 03:40 pm
Yulimar Rojas saltará en Caracas después de 15 años: En vivo por Meridiano Televisión
La estrella criolla del atletismo mundial y campeona olímpica, Yulimar Rojas, confirmó su participación en la tercera parada de la Liga Nacional de Atletismo, que se celebrará este sábado 27 de septiembre en el Estadio Brígido Iriarte de Caracas. Este evento podrás verlo en vivo por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes. Yulimar Rojas de vuelta a casa Después de dos años fuera de las competencias oficiales debido a una lesión en el tendón de Aquiles, la reina del salto triple regresa a Venezuela para la tercera parada de la Liga Nacional de Atletismo 2025. La última vez que Yulimar compitió en suelo venezolano fue en 2015, cuando participó en el Memorial Máximo Viloria de Barquisimeto. Desde entonces, su carrera ha estado marcada por récords mundiales, títulos internacionales y la consolidación como la mejor triplista de la historia. “Quiero invitar a todas las personas que quieran reencontrarse conmigo y vivir la experiencia del atletismo en vivo a que asistan el día sábado al Brígido Iriarte. Tengo muchas ganas de estar con ustedes y que vivan esta experiencia conmigo”, expresó Rojas desde su base de entrenamiento en España. En vivo por Meridiano Televisión - Viernes 26 de septiembre: 3:00p.m. en vivo - Sábado 27 de septiembre: El salto de la reina Yulimar Rojas desde las 6:00p.m. o Estadio Brígido Iriarte, Caracas https://www.instagram.com/p/DO_zbCRj486/?utm_source=ig_embed El retorno de Yulimar Rojas no solo marca su reencuentro con el público venezolano después de 10 años, sino que también representa una oportunidad única de ver en acción a la plusmarquista mundial del salto triple en casa. Disfrútalo por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.
Suscríbete a nuestros canales

Andrea Matos Viveiros

La estrella criolla del atletismo mundial y campeona olímpica, Yulimar Rojas, confirmó su participación en la tercera parada de la Liga Nacional de Atletismo, que se celebrará este sábado 27 de septiembre en el Estadio Brígido Iriarte de Caracas. Este evento podrás verlo en vivo por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

Yulimar Rojas de vuelta a casa

Después de dos años fuera de las competencias oficiales debido a una lesión en el tendón de Aquiles, la reina del salto triple regresa a Venezuela para la tercera parada de la Liga Nacional de Atletismo 2025.

La última vez que Yulimar compitió en suelo venezolano fue en 2015, cuando participó en el Memorial Máximo Viloria de Barquisimeto. Desde entonces, su carrera ha estado marcada por récords mundiales, títulos internacionales y la consolidación como la mejor triplista de la historia.

“Quiero invitar a todas las personas que quieran reencontrarse conmigo y vivir la experiencia del atletismo en vivo a que asistan el día sábado al Brígido Iriarte. Tengo muchas ganas de estar con ustedes y que vivan esta experiencia conmigo”, expresó Rojas desde su base de entrenamiento en España.

En vivo por Meridiano Televisión

  • Viernes 26 de septiembre: 3:00p.m. en vivo
  • Sábado 27 de septiembre: El salto de la reina Yulimar Rojas desde las 6:00p.m.
    • Estadio Brígido Iriarte, Caracas

https://www.instagram.com/p/DO_zbCRj486/?utm_source=ig_embed

El retorno de Yulimar Rojas no solo marca su reencuentro con el público venezolano después de 10 años, sino que también representa una oportunidad única de ver en acción a la plusmarquista mundial del salto triple en casa. Disfrútalo por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

 

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo HINAVA FC Barcelona Supercopa Endesa Joan García
Viernes 26 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Nacionales