¿Cuándo fue la última vez que Yulimar Rojas compitió en Venezuela?

Suscríbete a nuestros canales

Hablar de Yulimar Rojas es hacerlo de la mejor atleta en la historia de Venezuela. Luego de muchos años representando y poniendo a Venezuela en lo más alto de estadios de todo el mundo, ahora la criolla regresará a su país para demostrar todo su talento.

Yulimar regresa a Venezuela

La atleta de 29 años de edad regresa a las pistas de Venezuela este sábado 27 de septiembre en el marco de la tercera parada de la Liga Nacional de Atletismo 2025.

“Quiero invitar a todas las personas que quieran reencontrarse conmigo y vivir la experiencia del atletismo en vivo a que asistan el día sábado al Brígido Iriarte. Tengo muchas ganas de estar con ustedes y que vivan esta experiencia conmigo”, señaló Rojas en sus redes sociales.

La medallista de oro en los Juegos de Tokio 2020 (realizados en 2021), ha sido noticia recientemente luego de su retorno a la competencia de alto nivel, luego de su rotura del tendón de Aquiles. En el Mundial de Atletismo realizado en la misma ciudad nipona y que fue transmitido en vivo y en exclusiva por Meridiano Televisión, donde la criolla se colgó una medalla de bronce con un salto de 14.76 metros.

¡Ausencia de más de una década!

Yulimar Rojas regresará para la III parada de la Liga Nacional de Atletismo 2025 que se realizará en el Brígido Iriarte. Esta será la primera participación de la nacida en Caracas y criada en Anzoátegui desde el año 2015. Si 11 años después o lo que es lo mismo 3.783 días entre un salto y otro.

Aquel salto de Rojas se produjo en un evento no oficial, más específicamente en Barquisimeto en el Memorial Maximo Viloria. En dicha competencia acabó en la primera plaza, pero no de salto triple sino de salto largo con un registro de 6.25 metros.

Si tenemos que buscar cuál fue el último salto triple realizado por Rojas en suelo criollo tenemos que remontarnos al 18 de abril 2015, cuando participó del Campeonato Nacional desarrollado en Barinas, donde también resultó la ganadora con un registro de 14.17 metros.

