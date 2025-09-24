Yulimar Rojas regresa a Caracas para competir en la III Parada de la Liga Nacional de Atletismo (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La campeona olímpica venezolana Yulimar Rojas volverá a competir en suelo criollo este sábado 27 de septiembre, cuando salte en la III Parada de la Liga Nacional de Atletismo, evento que se celebrará en el estadio Brígido Iriarte de Caracas. La especialista en salto triple, considerada una de las máximas exponentes del atletismo mundial, confirmó su participación tras superar una larga etapa de recuperación por lesión.

La cita promete convertirse en uno de los encuentros atléticos más esperados del año en Venezuela, no solo por el regreso de la multimedallista, sino también porque se trata de una parada clave en la ruta hacia los próximos Juegos Bolivarianos.

El regreso de una estrella a casa

Rojas regresa a competir en Venezuela después de más de una década. La última vez que la plusmarquista mundial del salto triple se presentó en una fosa nacional fue en 2015, durante el Campeonato Nacional adulto en Barinas. Ahora, tras una etapa de retos marcada por su lesión en el tendón de Aquiles y la ausencia en los Juegos Olímpicos de París 2024, la venezolana se reencontrará con su público en Caracas.

“Quiero invitar a todas las personas que quieran reencontrarse conmigo y vivir la experiencia del atletismo en vivo a que asistan el día sábado al estadio Brígido Iriarte”, expresó Rojas desde España, su centro de entrenamiento. Con esa invitación, la atleta de 29 años busca contagiar al público con la emoción de verla nuevamente en acción, luego de haber conquistado hace apenas un mes la medalla de bronce en el Mundial de Japón.

Esa presea mundialista representó mucho más que un logro deportivo: significó el regreso competitivo de Yulimar a la élite internacional, un mensaje contundente de que aún tiene mucho por entregar al atletismo.

Una cita de alto nivel competitivo

El salto triple en el Brígido Iriarte contará también con la presencia de rivales de calidad, entre ellas Ornelis Ortiz y Génesis Pire, quienes ocupan actualmente los puestos 2 y 3 del ranking nacional rumbo a los Juegos Bolivarianos. La Federación Venezolana de Atletismo espera un lleno total en el estadio, ya que la prueba no solo supone un show deportivo, sino que servirá como clasificatoria para próximas competencias internacionales.

El horario del evento está pautado para iniciar a las 5:00 p.m., momento en el que los aficionados podrán vibrar con cada salto de la reina del atletismo mundial. Para la propia Yulimar, será también una ocasión de reencuentro emocional: “Tengo muchas ganas de estar con todos ustedes y sobre todo de saltar, que puedan vivir esta experiencia conmigo”, señaló con entusiasmo.

Así, la III Parada de la Liga Nacional de Atletismo se transforma en un acontecimiento histórico para el deporte venezolano. Caracas se prepara para recibir a una de sus hijas más ilustres, y el público tendrá la oportunidad de aplaudir nuevamente a Yulimar Rojas, quien a pesar de las adversidades continúa escribiendo páginas doradas en la historia del atletismo mundial.