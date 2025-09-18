Mundial de Atletismo: ¿Quién es Leyanis Pérez, la cubana que destronó a Yulimar?

Suscríbete a nuestros canales

Leyanis Pérez es una de las figuras emergentes del atletismo cubano, reconocida por su potencia, técnica y consistencia en el triple salto. A sus 23 años, ha logrado consolidarse en la élite mundial y este 18 de septiembre se proclamó campeona del mundo en Tokio con un salto de 14.94 metros.

Por primera vez en una final global, la cubana logró superar a Yulimar Rojas, considerada la reina indiscutible del triple salto. La venezolana, campeona olímpica y plusmarquista mundial, regresó tras una larga lesión y se quedó con el bronce, mientras Pérez se alzó con el oro en Tokio.

La trayectoria de Leyanis ha sido marcada por resiliencia y evolución. Tras quedarse fuera del podio en los Juegos Olímpicos de París 2024, la cubana ha conquistado títulos en: Juegos Panamericanos, Diamond League y Mundial de pista cubierta. Tokio 2025 la consagra como heredera del trono.

Leyanis Pérez y su revancha más dulce

Leyanis Pérez vivió en Tokio 2020 una de las heridas más duras de su carrera: "Estar en unos Juegos Olímpicos y no poder competir fue algo fatal para mí". Cuatro años después, volvió al mismo escenario y lo transformó en oro, con dos saltos de 14.94 metros que consagraron su revancha.

"Esta noche ha sido especial para las mujeres cubanas", expresó tras coronarse campeona del mundo. A sus 23 años, Pérez ha ganado dos mundiales y el Diamante de la Diamond League, pero aún persigue una meta mayor: "Quería romper la barrera de los 15 metros. Confío en mí misma".

¿Dónde volverán a enfrentarse Leyanis Pérez y Yulimar Rojas?

No hay confirmación oficial sobre una próxima competencia directa entre Leyanis Pérez y Yulimar Rojas. Sin embargo, el inicio de la Diamond League 2026 puede ser el siguiente escenario donde podrían volver a medirse. Especialmente en las paradas de Doha o Roma, habituales en el calendario de triple salto.