Mundial de Atletismo

La controversial narración que deja el Mundial de Atletismo (+Video)

En la carrera de 10.000 metros una de las narraciones españolas dejó una frase que ha sido motivo de controversia

Por Ricardo Rodríguez
Martes, 16 de septiembre de 2025 a las 11:03 am
La controversial narración que deja el Mundial de Atletismo (+Video)
Jimmy Gressier. Foto: Getty Images
Suscríbete a nuestros canales

El pasado domingo, Jimmy Gressier (Francia) logró un histórico triunfo en la carrera de los 10.000 metros, durante el Mundial de Atletismo 2025 celebrado en Tokio, Japón.

NOTAS RELACIONADAS

Sin embargo, una de las narraciones en español del evento, para Eurosport España, dejó un momento tan épico como desagradable a los televidentes que apreciaron dicha prueba por esta señal.

Cabe destacar que este canal retransmite de forma especial el evento, gracias a la concesión hecha por Warner Bros. Discovery como poseedora de los derechos televisivos de esta competición. Por lo tanto, múltiples canales europeos gracias a este acuerdo pueden hacer coberturas de hasta 30 horas durante los 9 días de duración de esta cita internacional.

¿Racismo u honestidad?

''La madre que lo parió, sí se puede c*ño, que los blancos corren tanto como los negros. Que sí, c*ño'', exclamó el narrador español Antonio Alix.

Vale la pena mencionar que, este especialista en ciclismo y atletismo, en varias ocasiones ha buscado desmitificar la hipótesis de la ventaja genética que existe entre afroamericanos y blancos.

En esta ocasión, tras el notable sprint final de Gressier, que le valió la medalla de oro, éste fue su comentario. Sin embargo, en la prueba de 1.500 metros en los Juegos Olímpicos de París 2024, conquistada por el estadounidense Cole Hocker, Alix dio el mismo mensaje.

Aún así, el caso del corredor francés constituye un capítulo atípico en campeonatos mundiales de atletismo. Incluso, es el primer no africano en coronarse campeón del mundo en la distancia (10KM) desde el italiano Alberto Cova en 1983, poniendo fin a una racha de 42 años.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Yordan Álvarez Hipismo La Rinconada
Martes 16 de Septiembre de 2025
EN VIVO
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Mundial de Atletismo