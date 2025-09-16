La controversial narración que deja el Mundial de Atletismo (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El pasado domingo, Jimmy Gressier (Francia) logró un histórico triunfo en la carrera de los 10.000 metros, durante el Mundial de Atletismo 2025 celebrado en Tokio, Japón.

Sin embargo, una de las narraciones en español del evento, para Eurosport España, dejó un momento tan épico como desagradable a los televidentes que apreciaron dicha prueba por esta señal.

Cabe destacar que este canal retransmite de forma especial el evento, gracias a la concesión hecha por Warner Bros. Discovery como poseedora de los derechos televisivos de esta competición. Por lo tanto, múltiples canales europeos gracias a este acuerdo pueden hacer coberturas de hasta 30 horas durante los 9 días de duración de esta cita internacional.

¿Racismo u honestidad?

''La madre que lo parió, sí se puede c*ño, que los blancos corren tanto como los negros. Que sí, c*ño'', exclamó el narrador español Antonio Alix.

Vale la pena mencionar que, este especialista en ciclismo y atletismo, en varias ocasiones ha buscado desmitificar la hipótesis de la ventaja genética que existe entre afroamericanos y blancos.

En esta ocasión, tras el notable sprint final de Gressier, que le valió la medalla de oro, éste fue su comentario. Sin embargo, en la prueba de 1.500 metros en los Juegos Olímpicos de París 2024, conquistada por el estadounidense Cole Hocker, Alix dio el mismo mensaje.

Aún así, el caso del corredor francés constituye un capítulo atípico en campeonatos mundiales de atletismo. Incluso, es el primer no africano en coronarse campeón del mundo en la distancia (10KM) desde el italiano Alberto Cova en 1983, poniendo fin a una racha de 42 años.