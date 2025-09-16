Mundial de Atletismo: ¿Cuándo y dónde ver a Yulimar Rojas en la final?

Suscríbete a nuestros canales

Yulimar Rojas regresó oficialmente a la máxima competencia y no perdió el tiempo para exhibirse como una de las mejores del mundo, tras avanzar a la final del salto triple en el Mundial de Atletismo de Tokio.

La venezolana tuvo un salto de 14,49 en su primer intento para abrochar su clasificación a la final de la disciplina. Pese a que tenía más de dos años sin participar, la medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 demostró que aún se mantiene en la élite y sentenció su arranque a la cima del salto triple, donde fue considerada por muchos años entre las figuras más impactantes del atletismo.

Con ese salto de 14,49 metros, Yulimar Rojas reafirma su posición como una de las principales favoritas del certamen, demostrando una vez más su consistencia y nivel de élite en esta disciplina. La anzoatiguense se prepara ahora para enfrentar a las mejores del mundo en una final que promete ser emocionante y donde buscará su primera gran conquista en su disciplina desde su retorno a las pistas.

¿Cuándo y dónde ver a Yulimar Rojas en la final?

La final del salto triple se celebrará el próximo 18 de septiembre a las 7:55 a.m. (hora de Venezuela), un evento que ha generado gran expectativa entre los seguidores del atletismo y que podrás disfrutar de todas sus incidencias a través de los especialistas en deportes, Meridiano TV, y el minuto a minuto en Meridiano.net.

Yulimar Rojas buscará demostrar que está en su renovada y en su mejor versión para encarar los siguientes desafíos en el salto triple. Su participación en Tokio es el comienzo del camino a clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.