Detienen a actriz porno venezolana por el doble homicidio de B-King y DJ Regio Clown

El caso del doble asesinato de los artistas colombianos Bayron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera, DJ Regio Clown, ha dado un giro inesperado con la detención de la actriz porno venezolana Angie Miller, quien fue reportada como desaparecida horas antes.

Ahora es investigada por la Fiscalía de la Ciudad de México y del Estado de México por su posible participación en el brutal crimen que sacudió a la prensa con el hallazgo de los cuerpos de las víctimas.

La detención fue realizada este viernes 26 de septiembre, en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, por la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE) del Gobierno mexicano, según reportó El País.

Hallazgo macabro de B-King y DJ Regio Clown

Los cuerpos de B-King y DJ Regio Clown fueron encontrados el pasado 17 de septiembre en un en el municipio de Cocotitlán, sobre la carretera México-Cuautla. La identificación oficial se concretó hasta el 22 de septiembre con identificación de los restos por parte de sus familiares.

Según el periodista Antonio Nieto, el hallazgo fue violento, ya que los cuerpos presentaban presuntos signos de tortura e incluso fueron desmembrados. Junto a ellos, se encontró una cartulina con un mensaje, firmado por un cártel del crimen organizado, y en especial a la Familia Michoacana.

Arresto de Angie Miller

El arresto de Angie Miller, de 29 años, se produce tras una breve y confusa desaparición que se había reportado en medios de comunicación y redes sociales, incluso, la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México emitió una ficha técnica con el aviso de que había sido vista por última vez el 23 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez.

Sin embargo, el periodista Carlos Jiménez aclaró que la ausencia de la venezolana fue “por voluntad propia”, mientras la Fiscalía la buscaba para indagar su relación con el doble asesinato.

Algunos medios han reportado que Miller era pareja sentimental de B-King, pero su vínculo no se ha confirmado hasta el momento. La venezolana reside en Ciudad de México y es madre de una niña que no vive con ella.