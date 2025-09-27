Así quedó el top 10 de las camisetas más vendidas en la temporada 2025 en MLB (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de Grandes Ligas se encuentra llegando a su final. Este fin de semana se disputarán las últimas series de tres juegos de cada uno de los equipos y también se definen cada uno de los lugares de la postemporada.

Asimismo, se van conociendo los números finales en cuanto asistencia de los equipos, departamentos colectivos, así como la venta de camisetas. Esta última, ya está definida y se conoce el ganador.

Por tercer año consecutivo

Este viernes, la Major League Baseball (MLB) dio a conocer el top 10 de las camisetas más vendidas, el cual cuenta con cinco jugadores latinos. La superestrella japonesa de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, se quedó, por tercera ocasión consecutiva, con los máximos honores.

El nipón es ahora es el cuarto jugador de las Grandes Ligas en usar la camiseta más popular del béisbol durante tres temporadas consecutivas, después de su compañero de equipo Mookie Betts (2020-22), Judge (2017-2019) y el miembro del Salón de la Fama Derek Jeter (2010-2012).

El capitán de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, se mantuvo en la segunda posición; mientras que el podio lo completa el inicialista de los Dodgers, Freddie Freeman.

En la cuarta posición, se encuentra el campocorto de los Dodgers de Los Ángeles, Mookie Betts; quien es seguido por el los jugadores de los Mets de Nueva York, el infielder boricua Francisco Lindor y el jardinero dominicano, Juan Soto, respectivamente.

El bateador designado de los Gigantes de San Francisco, exjugador de los Medias Rojas de Boston, el dominicano Rafael Devers; seguido por la superestrella de los Filis de Filadelfia, Bryce Harper; el segunda base venezolano de los Astros de Houston, José Altuve, se encuentra en la novena posición; y completa los primeros 10, el jardinero dominicano de los Padres de San Diego, Fernando Tatís Jr.

Cuatro jóvenes All-Stars terminaron sus temporadas entre los 20 mejores por primera vez en sus respectivas carreras: Jarren Duran (#13), Pete Crow-Armstrong (#16), el líder de efectividad de las Grandes Ligas Paul Skenes (#18) y el líder de jonrones de las Grandes Ligas Cal Raleigh (#20).