Luis García Jr. conecta trío de jonrones, pero no evita derrota de Washington

Suscríbete a nuestros canales

El segunda base dominicano de los Nacionales de Washington, Luis García Jr., disparó este viernes trío de cuadrangulares para llegar a 16 en la campaña 2025, en la derrota de su equipo ante los Medias Blancas de Chicago. Enfrentamiento que se disputó en casa del conjunto capitalino, ante 33.938 aficionados.

Esta es la primera vez en su carrera que el camarero conecta más de dos cuadrangulares en un encuentro. Se convirtió en el dominicano número 36 en lograr la proeza en la historia en Grandes Ligas.

Asimismo, el primer juego de tres jonrones para un jugador de los Nacionales desde Lane Thomas el 3 de junio de 2022 en Cincinnati; y el primero en el estadio capitalino desde Kyle Schwarber el 20 de junio de 2021 contra los Mets.

Los tres bambinazos

El primero de Luis García Jr. llegó en la parte baja de la quinta entrada ante los lanzamientos del derecho venezolano Yoendrys Gómez, quien dejó una curva colgada en todo el centro del homeplate, para que el jugador de cuadro la sacara por todo el jardín central.

En la baja de la sexta, con el juego ocho (8) carreras por una (5) a favor del conjunto visitante, el infielder dominicano regresó al plato para enfrentar nuevamente al diestro Yoendrys Gómez, con corredor en la intermedia, conectó un sinker en todo el medio de la zona de strike para sacar la bola por todo el jardín derecho.

En la séptima, García Jr. voltearía el encuentro a favor de los Nacionales, tras conectar una recta de unas 98 millas por hora que el derecho Jordan Leasure dejó en el centro del homeplate, que desaparecería por todo el jardín derecho.

Los números de Luis García Jr

Luis García Jr. se encuentra en su sexta temporada en Las Mayores, todas con el conjunto de Washington. El camarero tiene un promedio vitalicio de .267, con 576 hits, 58 jonrones y 269 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .255/.291/.417 (Avg/Obp/Slg); en 482 apariciones al bate, el jugador dominicano ha conectado 123 imparables, 16 cuadrangulares, anotado 66 e impulsado 66. Ha recibido 26 boletos y se ha ponchado en 83 ocasiones.