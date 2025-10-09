Kylian Mbappé despeja dudas sobre su lesión del tobillo

Suscríbete a nuestros canales

El delantero francés Kylian Mbappé ofreció declaraciones ante los medios de comunicación durante la concentración de la selección de Francia. El ‘10’ del Real Madrid comentó de su lesión en el tobillo y dejó claro que su mayor deseo es jugar con su país en estos partidos.

Sobre la lesión

“Aquí se ha hablado más de lo que pasó con las lesiones en septiembre. Son los clubs los que pagan. No quieren perder a sus jugadores. Y para nosotros, la selección francesa es lo más importante. En Madrid todo ha pasado bien. Hubo una comunicación clara. Tenía una cosa en el tobillo, pero quise venir. El club fue comprensivo. No hay problema mayor sobre esto. Todo va bien”.

Estado actual de Mbappé

"Quiero jugar. El entrenador quiere que juegue. No creo que haya un problema mayor. Me siento bien. Hablamos con el entrenador. Es verdad que no he entrenado, pero hoy me entrenaré. No hay preocupación particular. Quiero jugar y clasificarme para el Mundial. Eso es todo"

Los cambios que ha visto esta temporada

“Creo que es una nueva temporada, hemos podido descansar más y pude prepararme mejor. He comenzado bien la temporada. Es sólo el debut de una temporada muy larga. He empezado bien, puse todos los ingredientes para empezar bien. Estamos bien con el equipo, a pesar del partido ante el Atlético. Estamos comprendiendo lo que pide el entrenador de nosotros. También con la selección he empezado bien. Creo que puedo mejorar y trabajo para ello”.

El buen momento que vive

“Siempre hay un proyecto individual de desarrollarse como jugador. Ahora, me piden cosas diferentes en los equipos que en otras temporadas. Tengo más libertad en una posición más centrada, diferente. Hago carreras distintas y tengo situaciones distintas. Creo que está bien, porque soy más completo”.

El Real Madrid

“En el campo, puedes tener años más difícil, donde no te asientas. En la vida, me he asentado a Madrid. Me he adaptado bien a Madrid, estoy un poco más tranquilo allí. No es un ataque a Francia. El estilo de vida es diferente, menos ajetreado que en París. He conseguido recuperar la cabeza y las piernas. Estoy más tranquilo. Es un sitio distinto a París. Forma parte de la evolución de un jugador. Conseguí volver a mi nivel. Como dije, estamos solo en el inicio de temporada y faltan muchas cosas que demostrar”.

Sistema de Xabi Alonso

“Me adapto a cualquier sistema. He jugado en muchos sistemas. Jugar como 10 es otra cosa. Porque tiene que estar inspirado y encontrar a los atacantes. Me adapto a cualquier sistema. Cada uno se beneficia de un fútbol diferente. Tengo flexibilidad táctica”

El gol de su hermano contra el PSG

“Estaba allí, no tenía la presión de jugar, sino de ver el partido. Fue muy bonito. Porque no iba a ir, pero me dijo que fuera. Fue un gran partido contra el mejor equipo de Francia y de Europa actualmente (PSG). Ayudó a su equipo a conseguir el empate. Lo viví con procuración porque no había que celebrar mucho porque sabéis que era contra el PSG y no tenía que celebrar mucho”.