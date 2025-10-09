Alivio financiero en Nueva Jersey: Este programa beneficia a trabajadores con $1700

Suscríbete a nuestros canales

Desde el 15 de septiembre, los residentes de Nueva Jersey están recibiendo un alivio financiero significativo gracias al programa estatal ANCHOR. Este programa ofrece un cheque de estímulo que corresponde a reembolsos de impuestos a la propiedad, con el objetivo de aliviar la carga económica que enfrentan muchos ciudadanos en el estado.

Los pagos del programa ANCHOR varían entre 400 y 1750 dólares, dependiendo de la situación financiera y de vivienda de los beneficiarios. Esta iniciativa busca hacer la vida más accesible para los residentes, especialmente aquellos que lidian con altos costos de vivienda.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

El programa está diseñado para ofrecer apoyo a aquellos que enfrentan dificultades económicas. Los propietarios de viviendas pueden recibir entre 1000 y 1750 dólares, mientras que los inquilinos tienen derecho a montos que oscilan entre 400 y 700 dólares, dependiendo de sus ingresos. Esta medida es parte de los esfuerzos del gobierno estatal para reducir la carga fiscal sobre los ciudadanos, especialmente en lo que respecta a los altos impuestos a la propiedad.

Para facilitar la participación en el programa, los propietarios que recibieron un cheque de estímulo el año anterior están automáticamente inscritos para este año. A partir de agosto, comenzaron a recibir notificaciones sobre su elegibilidad. Para diferenciar los tipos de beneficiarios, los propietarios reciben sobres verdes, mientras que los inquilinos reciben sobres morados.

Fechas clave para los pagos

De acuerdo con la información proporcionada por el estado de Nueva Jersey en su sitio web oficial, los pagos comenzaron a realizarse el 15 de septiembre y se extenderán dentro de un plazo de 90 días posteriores a la presentación de la solicitud. Durante este tiempo, quienes presenten su solicitud en papel solo podrán recibir un cheque físico, mientras que aquellos que opten por solicitar en línea podrán elegir entre un cheque en papel o un depósito directo.

Elegibilidad para el programa ANCHOR

La elegibilidad para recibir los pagos del programa ANCHOR se determina según los ingresos de los solicitantes:

• Propietarios: Aquellos con ingresos de 150.000 dólares o menos pueden recibir un pago de 1500 dólares. Los propietarios con ingresos entre 150.000 y 250.000 dólares recibirán 1000 dólares.

• Inquilinos: Los inquilinos que ganen hasta 150.000 dólares pueden recibir 450 dólares, siempre que hayan pagado alquiler.