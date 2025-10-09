Un Aaron Judge decepcionado habla de "limpiar la casa" para la próxima temporada (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Yankees de Nueva York tendrán que esperar otro año para poder levantar el trofeo del Comisionado. Este miércoles, los “Mulos del Bronx” cayeron derrotados ante los Azulejos de Toronto, lo que les dejó otro decepcionante final de temporada.

Así lo dejó ver el capitán de los neoyorquinos, Aaron Judge, en reunión con los periodistas, tras finalizar el encuentro. Su cara no solo mostraba decepción y tristeza, sino también algo de enojo.

Volver más fuertes

El juez ofreció una evaluación contundente de por qué pensó que los Yankees perdieron la serie. De alguna manera, criticó el error del segunda base Jazz Chisholm Jr., cuya equivocación permitió que los canadienses anotaran un par de carreras más y ampliaran la ventaja a tres carreras.

“Creo que, una vez más, todo se reduce a los detalles, a hacer las jugadas pequeñas y a conseguir el hit perfecto”, dijo Judge. “Si no se hace eso, si no se les dan outs extra a los equipos, lo aprovecharán”.

No obstante, dejó entrever que para la próxima campaña “volverán más fuertes”, luego de “limpiar la casa”.

“Es una lástima para los chicos que quizás sea su última vez vistiendo la camiseta a rayas y no tener la oportunidad de tener una larga racha con ellos y ganar un campeonato”, expresó.

Aaron Judge y los Yankees ahora enfrentan una temporada baja llena de preguntas inminentes sobre su roster, uno que tuvo la tercera nómina de día inaugural más alta en las grandes ligas, pero que finalmente no alcanzó sus elevadas aspiraciones de campeonato.

“Me gustaron nuestras posibilidades todo el año; era un grupo especial (…) Sobre todo con la afición que tuvo todo el año (…) decepcionados por haberles fallado a todos”, puntualizó.

Aaron Judge hizo todo lo posible contra los Jays, bateando .600 (9 de 15) con un jonrón, seis carreras impulsadas, cuatro bases por bolas y cinco carreras anotadas. En total, en la postemporada, bateó 13 de 26 (.500) con siete carreras impulsadas en siete juegos. Aun así, no fue suficiente.