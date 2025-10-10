Astros de Houston anuncian despidos en su staff de coaches (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Astros de Houston anunciaron en sus redes sociales que los entrenadores Alex Cintrón, Troy Snitker, Michael Collins y el jefe del cuerpo médico Jeremiah Randall no continuarán con el club para la temporada 2026 de las Grandes Ligas. La organización agradeció públicamente sus años de servicio y destacó sus aportes al éxito alcanzado en las últimas campañas.

Las salidas se producen después de que Houston quedara fuera de la Postemporadapor primera vez desde 2016, en una temporada marcada por lesiones y bajo rendimiento ofensivo. Fuentes de MLB.com confirmaron que Cintrón y Snitker, coaches de bateo desde 2019, no recibieron renovación de contrato, al igual que Collins, quien trabajaba con los receptores. Randall, con una década al frente del departamento médico, también dejará el cargo.

¿Quién trabajará con Joe Espada?

Estos movimientos reflejan una reestructuración más amplia dentro de la organización, que también incluye ajustes en la oficina principal tras la salida del subgerente general Andrew Ball. Pese a los cambios, la mayoría del cuerpo técnico, encabezado por el mánager Joe Espada regresará en 2026.

Cintrón y Snitker fueron piezas importantes en los éxitos recientes de esta organización de MLB, incluidos los campeonatos de 2017 y 2022. Sin embargo, el equipo decidió tomar un nuevo rumbo tras terminar con marca de 87-75 y perder el pase a los Playoffspor el desempate. Los Astros de Houston afrontan ahora una etapa de transición con el objetivo de recuperar su dominio en la Liga Americana.