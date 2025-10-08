Servicios

Fecha límite para cobrar el Bono Único Familiar en el Sistema Patria

Los beneficiarios serán notificados vía mensajería de texto proveniente del número 3532 o 67373 

Por

Meridiano

Miércoles, 08 de octubre de 2025 a las 02:57 pm
Fecha límite para cobrar el Bono Único Familiar en el Sistema Patria
Foto: Referencial / Cortesía
Este miércoles 8 de octubre, el Sistema Patria finaliza la entrega del Bono Único Familiar, según la información suministrada en las redes sociales. El beneficio está destinado a los integrantes de los programas sociales: Economía Familiar, Hogares de la Patria, José Gregorio Hernández, 100% Escolaridad, Parto Humanizado y Lactancia Materna.

El monto es de 2.500 bolívares equivalentes a 14.26 dólares, según la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela. En este sentido, los usuarios seleccionados recibirán un mensaje de texto proveniente del número 3532 o 67373 de Patria, con la respectiva acreditación. De igual modo, pueden corroborar la asignación desde la aplicación móvil veMonedero.

Como es habitual, la distribución se efectuará de manera gradual y directa. Para disponer de los fondos, deben aceptar el subsidio en la plataforma digital y transferir el dinero a sus cuentas bancarias.

¿Cómo cobrar el Bono Único Familiar?

  • Accede al portal web (www.patria.org.ve) empleando tus credenciales.

  • Ubica la sección de “Protección Social”.

  • Haz clic en “Monedero”.

  • Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos. 

  • Presiona "confirmar" y después "aceptar".

  • De inmediato, el Sistema validará la operación como exitosa y ¡listo!

Foto: Referencial / Cortesía

Información adicional

  • Recuerda que el Sistema Patria está habilitado de lunes a sábado, desde las 6:00 am hasta las 9:59 pm. Los domingos realizan mantenimiento preventivo. 

  • Los usuarios disponen de un plazo máximo de 15 días para aceptar los bonos en el monedero.

  • Es fundamental actualizar el perfil de Patria para aumentar las probabilidades de recibir los bonos gubernamentales.

  • Debe renovar su contraseña de seguridad cada 180 días, para proteger sus datos bancarios e información personal.

  • Responde las encuestas sobre servicios, productos alimenticios que posees en tu hogar y recepción de la bolsa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). 

  • Completa el nivel máximo de seguridad incluyendo tu correo electrónico, lugar de residencia actual y situación laboral. 

Miércoles 08 de Octubre de 2025
