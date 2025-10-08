Fecha límite para cobrar el Bono Único Familiar en el Sistema Patria

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 8 de octubre, el Sistema Patria finaliza la entrega del Bono Único Familiar, según la información suministrada en las redes sociales. El beneficio está destinado a los integrantes de los programas sociales: Economía Familiar, Hogares de la Patria, José Gregorio Hernández, 100% Escolaridad, Parto Humanizado y Lactancia Materna.

El monto es de 2.500 bolívares equivalentes a 14.26 dólares, según la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela. En este sentido, los usuarios seleccionados recibirán un mensaje de texto proveniente del número 3532 o 67373 de Patria, con la respectiva acreditación. De igual modo, pueden corroborar la asignación desde la aplicación móvil veMonedero.

Como es habitual, la distribución se efectuará de manera gradual y directa. Para disponer de los fondos, deben aceptar el subsidio en la plataforma digital y transferir el dinero a sus cuentas bancarias.

¿Cómo cobrar el Bono Único Familiar?

Accede al portal web (www.patria.org.ve) empleando tus credenciales.

Ubica la sección de “Protección Social”.

Haz clic en “Monedero”.

Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Presiona "confirmar" y después "aceptar".

De inmediato, el Sistema validará la operación como exitosa y ¡listo!

Foto: Referencial / Cortesía

Información adicional