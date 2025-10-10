Estados Unidos: Así se preparan los venezolanos en Orlando para la canonización del Dr. José Gregorio Hernández

Suscríbete a nuestros canales

La canonización del Dr. José Gregorio Hernández y de la Santa Madre Carmen Rendiles ha generado gran entusiasmo entre la comunidad venezolana del centro de Florida. Este evento, que coincidirá con la ceremonia oficial en el Vaticano, representa un momento único para que los fieles celebren y refuercen su fe, reuniéndose en actividades organizadas en Orlando y zonas cercanas.

Los organizadores han extendido la convocatoria a venezolanos y latinoamericanos residentes en ciudades cercanas como Tampa, Jacksonville, Melbourne y Daytona. La idea es que todos los que deseen participar puedan unirse a esta celebración espiritual, fortaleciendo los vínculos comunitarios y compartiendo la devoción hacia los nuevos santos de Venezuela.

Misa central: hora, fecha y lugar

La misa de acción de gracias y vigilia se celebrará el domingo 19 de octubre de 2025 a las 5:00 p.m. en Southport Park, ubicado en 3500 Barstile Street, cerca del Aeropuerto Internacional de Orlando. Los organizadores recomiendan llegar con anticipación, ya que se espera gran afluencia de fieles. La ceremonia busca honrar la vida y legado del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles.

El evento incluirá, además de la misa, un compartir entre los asistentes con alimentos, música y testimonios de fe. Entre los objetivos principales se encuentran:

Reforzar los lazos entre los venezolanos en Florida.

Mantener viva la espiritualidad de la comunidad.

Celebrar la identidad cultural y religiosa en un ambiente de fraternidad.

Foto: Dr. José Gregorio Hernández y la Santa Madre Carmen Rendiles

Los interesados en colaborar pueden contribuir con alimentos, bebidas o donaciones para la organización del encuentro. La coordinación está a cargo de la oficina del Padre Palmar y de la Fundación Virgen de Coromoto, que apoya iniciativas de la comunidad venezolana en Estados Unidos. La colaboración permite que la celebración se desarrolle de manera organizada y con éxito.