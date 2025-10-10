¡Atención! EEUU prohíbe renovar el pasaporte a quienes no tengan este documento

Suscríbete a nuestros canales

El pasaporte estadounidense representa una identificación oficial que debe presentarse ante las autoridades en cualquier parte del mundo y se trata de un requisito indispensable para los viajes internacionales. De allí la importancia de preservarlo en buen estado y con los datos actualizados. Hoy en día, este documento permite el ingreso a 182 naciones y territorios, por lo cual los ciudadanos deben mantenerse atentos a las normativas vigentes y condiciones para la renovación.

Foto: Referencial / Cortesía

¿Cuáles son las condiciones que impiden la renovación?

Las autoridades estadounidenses alertaron a los ciudadanos que deseen renovar su pasaporte. En este sentido, quienes no posean sus datos correctos en el documento anterior y no dispongan de un aval que justifique la modificación o corrección, no podrán solicitar uno nuevo.

Procedimiento para renovar el pasaporte

El Departamento de Estado establece las normativas y condiciones en materia de política exterior. En el caso del pasaporte, los ciudadanos deben tener a la mano varios documentos que garanticen los datos relacionados con la identidad, según corresponda.

Cambio de nombre por matrimonio

Debe consignar el certificado de matrimonio o copia certificada, la cual debe estar emitida por una autoridad civil. Es importante que refleje los datos anteriores y el nuevo nombre.

Cambio de nombre por divorcio

Sentencia de divorcio original o copia certificada, emitida por el tribunal.

Orden judicial para comprobar el cambio de nombre o la restitución del apellido.

Cambio de nombre por orden judicial

Orden judicial oficial que contemple la modificación. Debe estar firmada y sellada por un juez.

Cambio por correcciones de error u otros motivos

Aquellos que tengan alguna corrección debido a un error u otras razones administrativas deben presentar lo siguiente: