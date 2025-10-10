Servicios

¡Atención! EEUU prohíbe renovar el pasaporte a quienes no tengan este documento

Los ciudadanos deben mantenerse atentos a las normativas vigentes y condiciones para la renovación

Por

Meridiano

Viernes, 10 de octubre de 2025 a las 06:18 pm
El pasaporte estadounidense representa una identificación oficial que debe presentarse ante las autoridades en cualquier parte del mundo y se trata de un requisito indispensable para los viajes internacionales. De allí la importancia de preservarlo en buen estado y con los datos actualizados. Hoy en día, este documento permite el ingreso a 182 naciones y territorios, por lo cual los ciudadanos deben mantenerse atentos a las normativas vigentes y condiciones para la renovación.

¿Cuáles son las condiciones que impiden la renovación?

Las autoridades estadounidenses alertaron a los ciudadanos que deseen renovar su pasaporte. En este sentido, quienes no posean sus datos correctos en el documento anterior y no dispongan de un aval que justifique la modificación o corrección, no podrán solicitar uno nuevo.

Procedimiento para renovar el pasaporte

El Departamento de Estado establece las normativas y condiciones en materia de política exterior. En el caso del pasaporte, los ciudadanos deben tener a la mano varios documentos que garanticen los datos relacionados con la identidad, según corresponda.

Cambio de nombre por matrimonio

  • Debe consignar el certificado de matrimonio o copia certificada, la cual debe estar emitida por una autoridad civil.  Es importante que refleje los datos anteriores y el nuevo nombre.

Cambio de nombre por divorcio

  • Sentencia de divorcio original o copia certificada, emitida por el tribunal.

  • Orden judicial para comprobar el cambio de nombre o la restitución del apellido.

Cambio de nombre por orden judicial

  • Orden judicial oficial que contemple la modificación. Debe estar firmada y sellada por un juez.

Cambio por correcciones de error u otros motivos

Aquellos que tengan alguna corrección debido a un error u otras razones administrativas deben presentar lo siguiente:

  • Un documento emitido por el registro civil o autoridad local.

  • Declaración notariada que garantice la modificación (depende del caso).

Viernes 10 de Octubre de 2025
