¡Atención! EEUU prohíbe renovar el pasaporte a quienes no tengan este documento

El pasaporte estadounidense representa una identificación oficial que debe presentarse ante las autoridades en cualquier parte del mundo y se trata de un requisito indispensable para los viajes internacionales. De allí la importancia de preservarlo en buen estado y con los datos actualizados. Hoy en día, este documento permite el ingreso a 182 naciones y territorios, por lo cual los ciudadanos deben mantenerse atentos a las normativas vigentes y condiciones para la renovación.
¿Cuáles son las condiciones que impiden la renovación?
Las autoridades estadounidenses alertaron a los ciudadanos que deseen renovar su pasaporte. En este sentido, quienes no posean sus datos correctos en el documento anterior y no dispongan de un aval que justifique la modificación o corrección, no podrán solicitar uno nuevo.
Procedimiento para renovar el pasaporte
El Departamento de Estado establece las normativas y condiciones en materia de política exterior. En el caso del pasaporte, los ciudadanos deben tener a la mano varios documentos que garanticen los datos relacionados con la identidad, según corresponda.
Cambio de nombre por matrimonio
- Debe consignar el certificado de matrimonio o copia certificada, la cual debe estar emitida por una autoridad civil. Es importante que refleje los datos anteriores y el nuevo nombre.
Cambio de nombre por divorcio
-
Sentencia de divorcio original o copia certificada, emitida por el tribunal.
-
Orden judicial para comprobar el cambio de nombre o la restitución del apellido.
Cambio de nombre por orden judicial
- Orden judicial oficial que contemple la modificación. Debe estar firmada y sellada por un juez.
Cambio por correcciones de error u otros motivos
Aquellos que tengan alguna corrección debido a un error u otras razones administrativas deben presentar lo siguiente:
-
Un documento emitido por el registro civil o autoridad local.
-
Declaración notariada que garantice la modificación (depende del caso).