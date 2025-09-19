Nuevas medidas del Gobierno de EEUU para la cancelación de pasaportes

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Estados Unidos ha implementado una política rigurosa en relación con la emisión y renovación de pasaportes, uno de los documentos más importantes y poderosos que un ciudadano puede poseer. Esta medida busca garantizar la seguridad y la integridad del sistema migratorio del país.

El Departamento de Estado mantiene un seguimiento meticuloso de los pasaportes emitidos y en circulación a nivel internacional. Como resultado de esta vigilancia, muchos pasaportes están siendo cancelados de manera inmediata, lo que impide su uso tanto para viajar como para identificarse oficialmente.

Tipos de pasaportes cancelados

Las libretas que quedan invalidadas de inmediato son aquellas que han sido reportadas como perdidas o robadas. Una vez que se realiza esta notificación, el pasaporte pierde su validez internacional, incluso si el titular logra recuperarlo posteriormente. Es importante destacar que no existe la posibilidad de reactivar un pasaporte cancelado.

Formas de reportar un pasaporte perdido o bobado

Los ciudadanos pueden reportar un pasaporte perdido o robado a través de tres métodos:

1. En Línea: Completando el formulario DS-64, lo cual permite una cancelación en un día hábil y se recibe confirmación por correo electrónico.

2. Por Correo: Enviando el formulario DS-64 impreso junto con una copia de una identificación oficial, aunque este proceso puede tardar varias semanas.

3. En Persona: Al solicitar un nuevo pasaporte en una oficina autorizada.

Es fundamental no reportar pasaportes vencidos como perdidos o robados, ya que estos ya no tienen validez.

Proceso posterior a la cancelación

Una vez que un pasaporte ha sido cancelado, es obligatorio iniciar el trámite de reemplazo utilizando el formulario DS-11. Este paso es crucial para obtener un nuevo documento que permita viajar y servir como identificación.

Todo pasaporte válido que haya sido reportado como extraviado o robado será dado de baja, incluso si el titular lo recupera posteriormente. Intentar utilizar un documento cancelado puede ocasionar retrasos en los viajes y hasta la denegación de entrada a otros países.

Casos específicos para reemplazo

El procedimiento de cancelación incluye algunas excepciones:

• Si el pasaporte se pierde debido a un desastre natural, el reemplazo puede ser gratuito.

• Si se encuentra el pasaporte de otra persona, debe enviarse a la Consular Lost and Stolen Passport Unit (CLASP) del Departamento de Estado.

• También es posible solicitar la cancelación del pasaporte de un familiar fallecido.