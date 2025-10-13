NFL: Dak Prescott supera a esta leyenda de Dallas Cowboys

Suscríbete a nuestros canales

Dak Prescott ya entró en la historia de Dallas Cowboys gracias a su última actuación en la Semana 6 de la NFL. Pese a la derrota 27-30 contra Carolinas Panthers, el quarterback superó a una leyenda de la franquicia; inmortalizándose entre los Vaqueros de todos los tiempos.

Prescott tuvo una brutal actuación en la derrota contra Panthers: 25-34 pases logrados, 261 yardas, 3 TD. Números importantes para el jugador más importante de Dallas en la temporada; de hecho, su consistencia juego a juego mantiene al equipo competitivo en este 2025.

Dak con sus 261 yardas alcanzó las 32.958 yardas en su carrera. Lo que lo lleva a superar a Troy Aikman y se convierte en el segundo Cowboys con más yardas por aire en la historia de Dallas. Una marca importante para reafirmar el rol de líder que tiene Prescott en el equipo.

Dak Prescott en el Top 10 Quarterbacks con más yardas por aire en Cowboys

Dak Prescott no solo garantiza producción ofensiva, sino liderazgo. En momentos adversos, su presencia redefine el tono del equipo. No se limita a ejecutar jugadas: transforma la narrativa y la confianza colectiva. Su ascenso en yardas refleja constancia y carácter competitivo.

Prescott no solo lanza, también interpreta cada jugada con el objetivo de llegar a la zona de anotación. Cuando el marcador está en contra, su capacidad para leer defensas es única. Estar en el top 10 de Dallas en yardas por aire es solo el primer paso para ser el QB por excelencia de la franquicia.

Top 10 QB por aire de Dallas Cowboys

Tony Romo (2004-2016): 34.183 yardas - 248 TD Dak Prescott (2106-2025): 33.054 yardas - 226 TD Troy Aikam (1989-2000): 32.942 yardas - 165 TD Roger Staubach (1969-1979): 22.700 - 153 TD Danny White (1976-1988): 21.959 - 155 TD Don Meredith (1960-1968): 17.199 - 135 TD Craig Morton (1965-1974): 10.279 - 80 TD Steve Pelluer (1984-1988): 6.555 - 28 TD Quincy Carter (2001-2003): 5.839 - 29 TD Eddie LeBaron (1960-1963): 5.331 - 45 TD

Números de Dak Prescott en su carrera con Dallas Cowboys

Dak Prescott es uno de los jugadores más importantes en la historia de Dallas Cowboys. Es un jugador capaz de llevar el ritmo ofensivo de su equipo y ejecutar jugadas por aire y tierra. Entiende bien a sus compañeros y puedes desarrollar una campaña ganadora año a año.

Números de Prescott en su carrera con Cowboys:

- 10 temporadas, 128 juegos, 78-49-1, 2.944 pases acertados, 4.388 pases intentados, 67.1 porcentaje de pases, 33.054 yardas, 226 TD, 85 intercepciones, 1611 primero y diez, 98.5 rate de QB, 263 capturas, 1565 yardas por tierra