¡No es Patrick Mahomes! Troy Aikman dice quién es el goat de NFL actualmente (+Video)

Este jueves, 08 de febrero, la exestrella de la NFL y ahora uno de los más respetados analistas de fútbol americano Troy Aikman estuvo dando su opinión en The Dan Patrick Show acerca de quién era, bajo su punto de vista, el mejor jugador del torneo en la actualidad.

Para nadie es un secreto que el debate sigue estando entre solo dos nombres, la superestrella de la nueva generación Patrick Mahomes y el veterano Tom Brady.

"Para mí, son campeonatos. Quiero decir, suena egoísta cuando digo eso porque pude ganar tres. Pero al final de ese día, la razón por la que le pagan 50 millones de dólares al año es para ganar campeonatos", dijo Aikman refiriéndose a que Brady se ha endosado siete Super Bowls mientras que Mahomes solo dos.

"No me gusta que la conversación diga, bueno, Patrick Mahomes es el mejor mariscal de campo de todos los tiempos", continuó. "Quiero decir, simplemente no sé cómo se puede decir eso en esta etapa de su carrera. Ciertamente está en ritmo".

El conocedor quiso exponer su apreciación, alegando que Mahomes estaba lejos de llegar al nivel de la leyenda de los New England Patriots.

En ningún momento, Aikman expresó que "la Parca" era incapaz de sobrepasar lo hecho por Brady, más bien subrayó que era bastante joven y le quedaba mucho camino por recorrer para poder entrar en la misma conversación que "TB12".