Estados Unidos permitirá entrada legal sin visa ni pasaporte a extranjeros con este documento

Suscríbete a nuestros canales

En la mayoría de los casos, Estados Unidos solicita visa y pasaporte como documentos básicos para permitir la entrada de extranjeros. Sin embargo, existe una excepción destacada: los ciudadanos de Canadá, quienes cuentan con requisitos más flexibles al momento de cruzar las fronteras terrestres o marítimas hacia el país vecino.

Alternativas a la visa y pasaporte para adultos canadienses

Los viajeros canadienses pueden presentar distintos documentos en lugar del pasaporte tradicional. Entre las opciones aceptadas por las autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) se encuentran:

Licencia de conducir mejorada o tarjeta de identificación mejorada

Tarjeta NEXUS o FAST/EXPRES

Tarjeta de inscripción SENTRI

Documentos válidos para niños y menores de edad

En el caso de los menores canadienses de 15 años o menos, que viajen por mar o tierra, no es obligatorio portar pasaporte ni visa. Basta con mostrar un certificado de nacimiento, ya sea original o en copia, o incluso una tarjeta de ciudadanía estadounidense.

Además, cuando viajan en grupo, la CBP establece requisitos específicos que deben consultarse previamente.

Ingreso por vía aérea y uso de la tarjeta NEXUS

A pesar de las flexibilidades, viajar a Estados Unidos por aire generalmente exige un pasaporte válido. No obstante, aquellos ciudadanos canadienses que posean la tarjeta NEXUS pueden usar este documento como única identificación para abordar vuelos hacia el país.

Casos en los que sigue siendo necesaria una visa

Existen situaciones en las que los canadienses no están exentos de tramitar una visa para entrar a Estados Unidos. Por ejemplo:

Comerciantes bajo el régimen Treaty Trader

Familiares de residentes permanentes que planeen establecerse en territorio estadounidense

Aunque no existe un tiempo límite de espera para que los canadienses regresen a Estados Unidos tras una visita, es fundamental demostrar vínculos claros con Canadá. La CBP puede requerir evidencias de residencia permanente en su país de origen para descartar sospechas de estadía prolongada no autorizada en Estados Unidos.