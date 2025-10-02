MeridianoBet recompensa tu 5y6: Disfruta del Cashback del 5% en tus tickets hípicos

Suscríbete a nuestros canales

MeridianoBet, la plataforma líder en juego y entretenimiento en el país, anuncia una importante mejora en su oferta hípica: la introducción de un Bono Cashback del 5% sobre cada cuadro de 5y6 sellado por sus usuarios. Este beneficio exclusivo busca recompensar la fidelidad y conectar la pasión de las carreras de caballos con la emoción de los pronósticos deportivos.

La nueva funcionalidad está diseñada para ser fácil y automática. Cada vez que un usuario sella un ticket de 5y6 en la sección Hípica de MeridianoBet, el sistema acreditará automáticamente un Bono del 5% del valor total del cuadro.

Esta acreditación es instantánea, garantizando que el usuario obtenga valor añadido en el momento de realizar una de las jugadas más tradicionales y emocionantes de la hípica nacional e internacional.

La condición clave de esta promoción es su funcionalidad estratégica: el Bono del 5% está diseñado para ser utilizado exclusivamente para realizar tus parlays..

Este mecanismo permite a los aficionados del 5y6 obtener una segunda oportunidad de juego, explorando y disfrutando de los mercados de pronósticos deportivos. Es una forma efectiva de recompensar la lealtad y maximizar las opciones de entretenimiento.

MeridianoBet: La plataforma de entretenimiento N°1 de Venezuela

MeridianoBet se consolida como la casa de juego número uno y la más grande de Venezuela. Nuestra plataforma se distingue por ofrecer la más amplia y variada gama de opciones de entretenimiento, que incluye:

Pronósticos deportivos.

El más completo menú de hipismo nacional e internacional .

. Casino en línea, loterías, y juegos populares como animalitos y maquinitas.

Reforzando nuestro compromiso con la cercanía, estamos llevando la emoción de MeridianoBet a todo el territorio nacional con la apertura estratégica de nuevos Sportbooks, como el punto de juego físico operativo en Chacao, Caracas.

JUEGO RESPONSABLE

Recuerde que el juego es una actividad de entretenimiento y está disponible solo para mayores de 18 años. Juegue siempre con responsabilidad.