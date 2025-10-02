Servicios

CORPOELEC brindará atención a usuarios en esta entidad del país (+Detalles)

La empresa estatal ofrecerá asesoría y orientación personalizada tanto a usuarios comerciales como residenciales 

Por

Meridiano

Jueves, 02 de octubre de 2025 a las 05:01 pm
CORPOELEC brindará atención a usuarios en esta entidad del país (+Detalles)
Foto: Referencial / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

La Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) anunció una jornada especial de atención dirigida a usuarios residenciales y comerciales en el estado Sucre. La información fue compartida mediante una nota de prensa publicada recientemente en el sitio web oficial del Ministerio de Energía Eléctrica (MPPEE). 

NOTAS RELACIONADAS

Foto: Referencial / Cortesía

Los detalles

Los usuarios recibirán orientación personalizada el próximo sábado 4 de octubre, en horario comprendido desde Las 8:30 am hasta las 3:00. Bajo la premisa de “fortalecer el vínculo con los sectores productivos y promover el cumplimiento oportuno de sus compromisos”, los ciudadanos podrán acudir a las siguientes ubicaciones:

  • Ciudad de Cumaná, municipio Sucre

  • Santa Fe, municipio Sucre

  • Carúpano, municipio Bermúdez

  • Cariaco, municipio Ribero

  • Marigüitar, municipio Bolívar

  • Cumanacoa, municipio Montes

  • Casanay, municipio Andrés Eloy Blanco

  • Güiria, municipio Valdez

  • Araya, municipio Cruz Salmerón Acosta

Recomendaciones

  • Al asistir a las jornadas y operativos especiales, los usuarios deben tener a la mano su documentación del servicio eléctrico, incluyendo el Número de Contrato, para agilizar sus solicitudes y trámites. 

  • Para mayor información pueden ingresar directamente en el portal web (mppee.gob.ve), en la cuenta de Instagram @CorpoElecInfo y en la página de Facebook "Corpoelec Informa". 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo México Carreras NFL
Jueves 02 de Octubre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Servicios