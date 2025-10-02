CORPOELEC brindará atención a usuarios en esta entidad del país (+Detalles)

La Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) anunció una jornada especial de atención dirigida a usuarios residenciales y comerciales en el estado Sucre. La información fue compartida mediante una nota de prensa publicada recientemente en el sitio web oficial del Ministerio de Energía Eléctrica (MPPEE).
Los detalles
Los usuarios recibirán orientación personalizada el próximo sábado 4 de octubre, en horario comprendido desde Las 8:30 am hasta las 3:00. Bajo la premisa de “fortalecer el vínculo con los sectores productivos y promover el cumplimiento oportuno de sus compromisos”, los ciudadanos podrán acudir a las siguientes ubicaciones:
Ciudad de Cumaná, municipio Sucre
Santa Fe, municipio Sucre
Carúpano, municipio Bermúdez
Cariaco, municipio Ribero
Marigüitar, municipio Bolívar
Cumanacoa, municipio Montes
Casanay, municipio Andrés Eloy Blanco
Güiria, municipio Valdez
Araya, municipio Cruz Salmerón Acosta
Recomendaciones
Al asistir a las jornadas y operativos especiales, los usuarios deben tener a la mano su documentación del servicio eléctrico, incluyendo el Número de Contrato, para agilizar sus solicitudes y trámites.
Para mayor información pueden ingresar directamente en el portal web (mppee.gob.ve), en la cuenta de Instagram @CorpoElecInfo y en la página de Facebook "Corpoelec Informa".