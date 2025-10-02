CORPOELEC brindará atención a usuarios en esta entidad del país (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) anunció una jornada especial de atención dirigida a usuarios residenciales y comerciales en el estado Sucre. La información fue compartida mediante una nota de prensa publicada recientemente en el sitio web oficial del Ministerio de Energía Eléctrica (MPPEE).

Foto: Referencial / Cortesía

Los detalles

Los usuarios recibirán orientación personalizada el próximo sábado 4 de octubre, en horario comprendido desde Las 8:30 am hasta las 3:00. Bajo la premisa de “fortalecer el vínculo con los sectores productivos y promover el cumplimiento oportuno de sus compromisos”, los ciudadanos podrán acudir a las siguientes ubicaciones:

Ciudad de Cumaná, municipio Sucre

Santa Fe, municipio Sucre

Carúpano, municipio Bermúdez

Cariaco, municipio Ribero

Marigüitar, municipio Bolívar

Cumanacoa, municipio Montes

Casanay, municipio Andrés Eloy Blanco

Güiria, municipio Valdez

Araya, municipio Cruz Salmerón Acosta

Recomendaciones