Estos fueron los ganadores de la carrera Gatorade Caracas Rock 2025

La mañana de este 5 de octubre, la capital venezolana se paralizó mientras se vivía la Gatorade Caracas Rock 2025, en su vigésimo cuarta edición. No en vano, se ha consolidado como una de las carreras más grandes de los últimos años.

Cabe destacar que, dicho evento, es el único en el territorio nacional que cuenta con el aval de World Athletics, la Asociación Mundial de Maratones y la Federación Venezolana de Atletismo.

No resulta coincidencia, por este motivo, que las hermanas Edymar y Joselyn Brea dijeran presente en esta edición. De hecho, Joselyn se consagró el año anterior, tras su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Ganadores de este año

En la categoría masculina, Winston Palma fue el ganador, mientras que en la femenina, la atleta Edymar Brea fue la primera en cruzar la meta ubicada en la avenida principal de Las Mercedes, con un tiempo de 34 minutos.

La hermana de Edymar, Joselyn -ganadora de la pasada edición-- también vivió la experiencia pero sin competir al máximo nivel, debido a su embarazo.

Como parte de la premiación, ambos ganadores recibirán un premio de 1.800 dólares respectivamente.