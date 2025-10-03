Caracas Rock 10K: segunda parada del Desafío Runners de Bancamiga

Suscríbete a nuestros canales

Durante la entrega de materiales este viernes y sábado en el C.C. Líder de La California, Bancamiga realizará un operativo especial de apertura de cuentas y recolección de zapatos de correr en buen estado. Junto a Poke Pok, Mémé y Iuventus Center ofrecerá descuentos entre el 10% y el 20%.



La segunda parada del Desafío Runners llega este domingo con la vigésima cuarta edición de Gatorade Caracas Rock 10K, que servirá a Bancamiga de escenario para ofrecer innovadores productos y servicios financieros.

Para el Director Ejecutivo de Marketing, Productos y Servicios, Alberto Camardiel, Caracas Rock es mucho más que una competencia deportiva, “es una manifestación de esfuerzo, disciplina y pasión que refleja los valores que diariamente promovemos en la institución”.

“Acompañar a esta carrera es una muestra de nuestro compromiso con el bienestar, la salud y el desarrollo integral de nuestra comunidad”, dijo.

Durante la entrega de materiales de los días viernes, entre las 11:00 a.m. y 6:00 p.m., y el sábado de 10:00 a.m. a 3:00 p.m., los corredores, familiares y visitantes del C.C. Líder de La California tendrán la oportunidad de abrir sus cuentas en bolívares y en divisas, comprar los modernos puntos de venta y recibir la Tarjeta de Débito Mastercard Bancamiga. El mismo domingo también los interesados pueden acercarse al Bancamiga Móvil, que estará estacionado en las inmediaciones de la plaza Alfredo Sadel, de Las Mercedes.

Para Bancamiga es fundamental promover actividades con propósito, que inspiren, razón por la que en la entrega de materiales tendrá un stand para recolectar zapatos de correr usados y en buen estado. Ya en la primera parada del Desafío Runners, los 15K de Hipereventos, esta iniciativa hizo posible que 12 corredores de Caracas y del interior recibieran un par de zapatos para sus entrenamientos y competencias.

Punto de animación con Sinzelle Band

Para celebrar junto a todos los que este 5 de octubre crucen la meta, Bancamiga ofrecerá 10% de descuento en Poke Pok y 15% en Mémé al presentar tu medalla el domingo y el día lunes. Y 20% de descuento en el Centro Profesional Estético y de Tratamientos Iuventus Center al pagar con las tarjetas Bancamiga.

Entre los participantes de esta edición estarán los integrantes del club de corredores de Bancamiga, que bajo la guía de Hilenia Andrades, vienen preparándose con disciplina y entusiasmo. También estarán en la línea de salida 20 colaboradores que ganaron su inscripción en un sorteo interno y otros tres corredores que obtuvieron la posibilidad en un concurso por redes sociales.

Durante el recorrido, Bancamiga ha dispuesto un punto de animación y junto a la agrupación Sinzelle Band llenará de energía a muchos de los 12.000 fondistas que estarán dejando todo sobre el asfalto.

Impulsar eventos deportivos como este es una forma para Bancamiga de inspirar a otros a alcanzar sus metas con perseverancia y compromiso, al tiempo de estimular el talento y el espíritu competitivo.

“Creemos firmemente en el poder transformador del deporte para fortalecer la unión social, fomentar estilos de vida activos y dar impulso a generaciones que buscan superarse constantemente”, sostuvo Camardiel.