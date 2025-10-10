Nacionales

¡Imperdible! Conozca qué día de octubre será la bajada de la Chinita 2025

La festividad combina devoción, cultura y turismo, atrayendo visitantes de otras regiones y países, además, coincide con el Clásico de la Chinita, un partido de béisbol de la LVBP dedicado a la Virgen

Por

Jessica Molero Gómez
Viernes, 10 de octubre de 2025 a las 06:40 pm
Bajada de la Chinita
Foto: Bajada de la Chinita
La Feria de la Chinita 2025 ya tiene su programación oficial, anunciada por el comité organizador, el evento se llevará a cabo en distintos espacios de Maracaibo y contará con la participación de 100 artistas nacionales. Además, está abierto a toda la comunidad, así como a emprendedores y empresas que deseen formar parte de esta tradición que combina cultura, música y devoción religiosa.

La programación contempla presentaciones de artistas y actividades que reflejan la identidad zuliana:

  • 23 de octubre: presentación del cartel de artistas de la feria.

  • 26 de octubre: bajada de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.

  • 27 de octubre: presentación de candidatas en el Teatro Niño Cantores.

  • 31 de octubre y 1° de noviembre: elección de la reina infantil y adulta en el Palacio de Eventos.

  • 7 de noviembre: encendido de Bella Vista.

  • 8 de noviembre: Día del Gaitero con concierto en la Plazoleta de la Basílica.

  • 9 de noviembre: desfile de la Feria de la Chinita en la avenida 5 de Julio con artistas nacionales e internacionales.

Espacios para emprendedores y recreación

La feria también ofrece oportunidades para emprendedores y actividades de recreación:

  • 14 al 18 de noviembre: feria “Maracaibo Emprende” en la Vereda del Lago y parque Ana María Campos.

  • 17 y 18 de noviembre: Amanecer de Feria en la avenida 5 de Julio con Bella Vista.

Foto: Bajada de la Chinita

Asimismo, cada 18 de noviembre, miles de personas acuden a la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá para rendir homenaje a La Chinita. 

Viernes 10 de Octubre de 2025
