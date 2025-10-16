Servicios

Monedero Patria: Conozca los bonos y montos activos este jueves 16 de octubre

Jueves, 16 de octubre de 2025 a las 12:21 pm

Los usuarios tienen un plazo máximo de 15 días para aceptar los bonos y transferir el dinero a sus cuentas bancarias 

El Sistema Patria activó una serie de bonos para garantizar la protección social de los venezolanos, en cumplimiento con las directrices el Ejecutivo Nacional. En este sentido, la distribución se efectuará de manera gradual y aleatoria a los usuarios registrados correctamente en la plataforma digital.

Además, los beneficiarios recibirán una notificación proveniente del número 3532 o 67373 en sus equipos móviles. Luego, podrán acceder a su perfil y en el campo de “Protección Social” transferir los fondos directamente a sus cuentas bancarias. Para realizar este proceso tienen un período de 15 días o de lo contrario no podrán hacer uso del dinero.

Bonos activos este jueves 16 de octubre

Este jueves 16 de octubre, la plataforma digital está depositando los siguientes subsidios:

  • Corresponsabilidad y Formación: Destinado a los funcionarios públicos, los cuales reciben 21.480 bolívares.

  • Ingreso Contra la Guerra Económica (Fin de Año): Para los trabajadores del las instituciones del Estado, quienes perciben 3.980 bolívares.

¿Cómo cobrar los bonos del Sistema Patria?

El proceso es fácil y rápido. A continuación, te proporcionamos una guía detallada con el paso a paso:

  1. Ingresa al sitio web de Patria (www.patria.org.ve) empleando tus credenciales.

  2. Ubica el campo de Protección Social

  3. Accede a la sección de Monedero

  4. Selecciona el origen de los fondos, montos y destino

  5. Pulsa “aceptar” y “confirmar”

  6. Por último, espera que el sistema valide la operación.

Información adicional

  • Recuerda responder las encuestas sobre mercado, CLAP o servicios habilitados en tu comunidad.

  • La Plataforma Patria tiene un horario de atención, de lunes a sábado, desde las 6:00 am hasta las 9:59 pm.

  • Agrega a los integrantes de tu núcleo familiar junto a sus números de cédula o fechas de nacimiento.

  • Al ingresar constantemente serás considerado un usuario activo y podrás aumentar las probabilidades de obtener los bonos.

  • Completa el nivel máximo de seguridad que incluye correo electrónico, número telefónico y lugar de residencia actual. 

