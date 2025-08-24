Junior Caminero iguala este impresionante registro de Albert Pujols con grand slam (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Junior Caminero continúa registrando una temporada memorable con tan solo 21 años y en esta ocasión, acaba de igualar un registro que consiguió el futuro Salón de La Fama Albert Pujols con un grand slam.

Durante la jornada este domingo, la novena de los Rays de Tampa Bay está superando parcialmente 1-7 a los Cardenales de San Luis y quien se encargó de abrir el score, fue justamente el infielder dominicano.

Junior Caminero conecta tremendo grand slam:

Con su equipo ganando por la mínima 0-1, el infielder vino a consumir turno con las bases llenas en la parte baja del quinto capítulo e inteligentemente fue agresivo ante el relevista Matt Svanson.

Caminero, pescó una recta a 95 millas por hora (mph), para dirigirla hacia la banda contraria y volarse la barda a 381 pies de distancia, además de lograr una velocidad de salida de 106.2 mph, vaciando las almohadillas y colocando el marcador 0-5.

Junior Caminero iguala al legendario Albert Pujols:

Uno de los dominicanos con mejores registros de por vida en Las Mayores, fue el legendario Albert Pujols, quien bateó más de 3000 incogibles (3.384), más de 700 cuadrangulares (704) y empujó más de 2000 carreras (2218).

En este sentido, el futuro de Junior luce totalmente alentador porque acaba de llegar a 37 bambinazos en este 2025, igualando el registro José Alberto (37) en el 2001, como el pelotero dominicano con más estacazos de vuelta completa a sus 21 años, un récord que en los próximos días puede estar solamente a nombre de Caminero, debido a que todavía le restan poco más de 30 duelos en esta temporada memorable.

Junior Caminero y otra marca histórica en la Liga Americana:

Por si fuera poco, Junior igualmente se convirtió en el primer jugador de la Liga Americana en conectar 37 jonrones en un campeonato regular con 21 años o menos, lo que termina de sellar esta impresionante temporada del joven dominicano.