Cal Raleigh establece marca histórica entre receptores superando a Salvador Pérez (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Lo que ha hecho Cal Raleigh durante todo este 2025 es para enmarcar y cuadrangular tras cuadrangular seguirá haciendo historia. En esta oportunidad, acaba de superar al venezolano Salvador Pérez como el receptor con más vuelacercas en una temporada, no con uno, sino con dos batazos de cuatro esquinas.

Durante la jornada de este domingo, los Marineros de Seattle están vapuleado 11-1 a los Atléticos de Oakland y el estadounidense de 28 años volvió a hacer gala de su poder, algo que convirtió en rutina en el presente torneo, para él (Raleigh).

Cal Raleigh se vuela la barda nuevamente:

El primero de la tarde, para Raleigh, llegó en el mismo primer episodio, cuando castigó una recta a 92 millas por hora por parte del abridor Jacob López, aperturando la pizarra (0-1) e igualando los 48 estacazos de vuelta completa que bateó "Salvy" en 2021.

Mientras que el segundo e histórico jonrón no se hizo esperar demasiado. En su siguiente turno al bate, Cal sorprendió a López, tras hacer swing al primer pitcheo y sacar la pelota por todo el jardín izquierdo nuevamente, con un corredor en circulación.

De está manera, el poderoso bateador de los Marineros se convirtió en el careta con más bambinazos en una campaña, tras llegar 49 conexiones kilométricas y dejar en el camino al venezolano Pérez (48). La próxima meta, de Raleigh es ser el primero de los jugadores de su posición en batear 50 cuadrangulares en un año, para sumar otro logro a un 2025 redondo.