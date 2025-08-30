Empleo en California con salario de hasta $50 por hora para personas bilingües

Spanish Immersion, es un servicio de tutoría y clases de español que funciona en San Diego, California. Recientemente, publicaron una oferta interesante para personas que dominen el español y deseen obtener ingresos extras gracias a un empleo temporal. La propuesta fue publicada en el portal de Indeed.
Sobre la empresa
Algunos de los servicios que ofrece Spanish Immersion son los siguientes:
-
Clases particulares para todas las edades
-
Clases para grupos reducidos
-
Programas de inmersión al español de manera interactiva con juegos, actividades y más.
La convocatoria
La persona seleccionada se desempeñará como “Spanish instructor” o un/a “Instructor de español”. Para ello, deberá trasladarse a La Mesa, San Diego, California.
“Nos complace anunciar una oportunidad para que instructores de español dedicados se unan a nuestro equipo dinámico y mejoren nuestro programa extracurricular. El candidato ideal tendrá una sólida formación en la enseñanza de idiomas y una pasión genuina por la educación y el desarrollo infantil”, precisan.
Será necesario poseer habilidades educativas para incorporar metodologías y herramientas que faciliten la comprensión del idioma. Además, deberá crear un ambiente dinámico para captar la atención de los estudiantes de primaria.
Se trata de una formación integral, empleando recursos y equipos para lograr “encender el amor por el idioma y apreciar su belleza”.
Requisitos
Los interesados deben tomar en consideración los requisitos exigidos. A continuación, te los detallamos:
-
Experiencia previa en cargos similares.
-
Dominio del idioma español tanto en la escritura como conversacional.
-
Excelente gestión del tiempo
-
Evaluar el progreso de los estudiantes
-
Resolución de conflictos y toma de decisiones
-
Habilidades para desarrollar varias tareas de manera simultánea
-
Disponibilidad para asistir al empleo en un horario de 12:00 del mediodía a 3:00 pm, de lunes a viernes.
La remuneración económica oscila entre 40 y 50 dólares la hora. Quienes posean el conocimiento y los requisitos necesarios pueden formalizar su postulación directamente en el sitio web de Indeed.