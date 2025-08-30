Servicios

Empleo en California con salario de hasta $50 por hora para personas bilingües

La oferta fue publicada recientemente en el portal especializado Indeed 

Por Meridiano

Sabado, 30 de agosto de 2025 a las 01:56 pm
Foto: Referencial / Cortesía
Spanish Immersion, es un servicio de tutoría y clases de español que funciona en San Diego, California. Recientemente, publicaron una oferta interesante para personas que dominen el español y deseen obtener ingresos extras gracias a un empleo temporal. La propuesta fue publicada en el portal de Indeed.

Foto: Referencial / Cortesía

Sobre la empresa

Algunos de los servicios que ofrece Spanish Immersion son los siguientes:

  • Clases particulares para todas las edades

  • Clases para grupos reducidos

  • Programas de inmersión al español de manera interactiva con juegos, actividades y más.

La convocatoria

La persona seleccionada se desempeñará como “Spanish instructor” o un/a “Instructor de español”. Para ello, deberá trasladarse a La Mesa, San Diego, California.

“Nos complace anunciar una oportunidad para que instructores de español dedicados se unan a nuestro equipo dinámico y mejoren nuestro programa extracurricular. El candidato ideal tendrá una sólida formación en la enseñanza de idiomas y una pasión genuina por la educación y el desarrollo infantil”, precisan.

Será necesario poseer habilidades educativas para incorporar metodologías y herramientas que faciliten la comprensión del idioma. Además, deberá crear un ambiente dinámico para captar la atención de los estudiantes de primaria.

Se trata de una formación integral, empleando recursos y equipos para lograr “encender el amor por el idioma y apreciar su belleza”.

Requisitos

Los interesados deben tomar en consideración los requisitos exigidos. A continuación, te los detallamos:

  • Experiencia previa en cargos similares.

  • Dominio del idioma español tanto en la escritura como conversacional.

  • Excelente gestión del tiempo

  • Evaluar el progreso de los estudiantes

  • Resolución de conflictos y toma de decisiones

  • Habilidades para desarrollar varias tareas de manera simultánea

  • Disponibilidad para asistir al empleo en un horario de 12:00 del mediodía a 3:00 pm, de lunes a viernes.

La remuneración económica oscila entre 40 y 50 dólares la hora. Quienes posean el conocimiento y los requisitos necesarios pueden formalizar su postulación directamente en el sitio web de Indeed.

Servicios