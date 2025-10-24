¿Avanzará a Venezuela? Inameh actualiza la trayectoria de la tormenta Melissa este viernes

Suscríbete a nuestros canales

El panorama meteorológico en la cuenca del Caribe se ha visto alterado con la formación de la Tormenta Tropical Melissa, un sistema que ha sido confirmado y está bajo estricta vigilancia por parte del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) de Venezuela.

Si bien Melissa se desplaza con vientos sostenidos de 74 kilómetros por hora, las autoridades venezolanas han comunicado que su trayectoria actual no implica un riesgo directo de impacto para la nación, aunque el seguimiento preventivo es constante.

La ubicación de la tormenta Melissa es un factor clave en la preocupación regional. Los reportes más recientes del Inameh sitúan el centro del sistema a aproximadamente 520 kilómetros al sursuroeste de Puerto Príncipe, Haití. A pesar de esto, el fenómeno ha sido detectado a unos 720 kilómetros al oeste noroeste de la península de Paraguaná, en Venezuela, lo que mantiene a las oficinas meteorológicas venezolanas en alerta y supervisando cada cambio en su ruta.

Además, la lentitud en el desplazamiento de Melissa está generando graves complicaciones en República Dominicana, donde los efectos indirectos del sistema se han sentido con fuerza. Expertos advierten que las intensas precipitaciones continuarán afectando gran parte del territorio dominicano durante las próximas 24 a 48 horas.

Aunque la trayectoria de la tormenta Melissa parece alejar su núcleo de Venezuela, el Inameh subraya que el país no estará exento de recibir los efectos indirectos del sistema tropical. La nación continuará bajo la influencia de un alto grado de humedad proveniente del fenómeno, lo cual se traducirá en un incremento de la actividad atmosférica en buena parte del territorio.

Por otra parte, las proyecciones del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos sugieren un fortalecimiento de la tormenta, dado que se desplaza sobre aguas con temperaturas elevadas. Se ha advertido que Melissa podría alcanzar la categoría de huracán para el día de mañana sábado, elevando la amenaza en otras islas caribeñas.