República Dominicana aumenta las zonas de riesgo por tormenta tropical Melissa

La tormenta tropical Melissa ha causado estragos inundaciones y fuertes lluvias en los países que integran el mar Caribe, uno de ellos es República Dominicana, el país aumentó este jueves 23 de octubre la zonas de peligros por el fenómeno natural.

Según reportes de medios de comunicación local, Melissa ha generado intensas precipitaciones ya provocaron el desbordamiento de varios ríos. Asimismo, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), más de 600 mil personas se encuentran sin acceso al agua potable debido a los daños provocados por la tormenta en al menos 48 acueductos del país.

Cuáles son las zonas en peligro

El gobierno de República Dominicana actualmente tiene en alerta roja a las siguientes provincias: Distrito Nacional, Santo Domingo, Barahona, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Juan, Azua, Peravia, Pedernales, San Pedro de Macorís, La Romana y Monte Plata.

En alerta amarilla son

La Vega, Hato Mayor

El Seibo

Samaná

Monseñor Nouel

Sánchez Ramírez

La Altagracia

Elías Piña

Independencia

Bahoruco

En el sector Juan Valdez, del Distrito Nacional, residentes reportaron inundaciones totales tras el desborde de una cañada, lo que ha afectado el tránsito y las viviendas, según informó el canal Noticias Telemicro.

"Se espera que Melissa se intensifique hasta convertirse en un huracán mayor, y el riesgo de un período prolongado de varios días con vientos dañinos, así como de inundaciones tanto en el interior como en las zonas costeras, continúa aumentando para Jamaica", señaló el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

¿Cuándo se convertiría Melissa en huracán y qué categoría alcanzaría?

Según los pronósticos, la tormenta tropical Melissa alcanzaría categoría 1 como huracán este sábado 25 de octubre y podría intensificarse rápidamente hasta categoría 4 entre el domingo 26 y el martes 28 de octubre.

Por ahora, no representa peligro para México, pero autoridades recomiendan seguir los avisos oficiales.