Estados Unidos: Trámite de visa americana cambiará para siempre desde el 1 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

A partir del 1 de noviembre, el trámite de la visa americana experimentará modificaciones importantes, especialmente para quienes solicitan visas de inmigrante para residir y trabajar permanentemente en Estados Unidos. El Departamento de Estado implementa estos cambios con el objetivo de ordenar los procesos y evitar que los solicitantes busquen consulados con menor demanda para obtener citas más rápidas.

Con la nueva normativa, los solicitantes deberán realizar su entrevista únicamente en el consulado o embajada correspondiente a su país de residencia o nacionalidad. Esta medida evita que se utilicen otras sedes para acortar los tiempos de espera y garantiza que todos los usuarios sean atendidos de manera justa y organizada.

Cómo ubicar la embajada o consulado

Los interesados en realizar el trámite de la visa americana pueden localizar la sede correspondiente a través del portal oficial del Departamento de Estado. Allí se encuentra información detallada sobre la ubicación de los consulados, disponibilidad de citas y los pasos necesarios para agendar la entrevista correctamente, asegurando que el proceso se realice sin contratiempos.

Además de las visas de inmigrante, los ajustes también afectan a las visas de no inmigrante, como las de turista y negocios. Desde el 6 de septiembre, los solicitantes deberán programar sus entrevistas en el consulado o embajada de su país de residencia o nacionalidad, unificando así el procedimiento y evitando que se utilicen sedes extranjeras para agilizar el trámite.

Foto: Visa americana

Excepciones y casos especiales

En situaciones donde el gobierno estadounidense no realiza operaciones regulares de visas en un país, los solicitantes deben acudir a la embajada o consulado designado para su región. Esto aplica salvo que residan legalmente en otro país, asegurando que todos los trámites de la visa americana se lleven a cabo conforme a las normas oficiales.

Para evitar retrasos o inconvenientes, se recomienda a los solicitantes revisar la información en el sitio web del Departamento de Estado, conocer los requisitos actualizados y planificar la cita con anticipación.