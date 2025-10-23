Bono de Guerra para pensionados: Conozca de cuánto fue el aumento este mes por Patria

Suscríbete a nuestros canales

El Bono de Guerra para pensionados continúa siendo un apoyo económico importante en Venezuela, y este mes, el Sistema Patria inició la entrega de los pagos ayer miércoles 22 de octubre, siguiendo la programación de los trabajadores públicos, quienes recibieron el beneficio días antes. El monto de este bono varía cada mes porque está indexado al dólar según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

Montos asignados este mes para pensionados en Venezuela

En octubre, los pensionados recibieron 9.950 bolívares. Por su parte, los trabajadores públicos activos obtuvieron 23.880 bolívares, unos 119,94 dólares, lo que representa un incremento del 27% frente al pago de septiembre, cuando se entregaron 18.720 bolívares.

Bonos complementarios

Además del Bono de Guerra, el Sistema Patria activó el Ingreso de fin de año, destinado a trabajadores y jubilados. Los trabajadores públicos recibieron 3.980 bolívares (19,99 dólares), mientras que los jubilados obtuvieron 22.288 bolívares por el bono de Guerra y 2.786 bolívares por el ingreso adicional.

Historial de pagos

Los pagos anteriores muestran la evolución de los bonos:

Septiembre: trabajadores 18.720 Bs, jubilados 17.472 Bs, pensionados 7.800 Bs.

Agosto: trabajadores 16.080 Bs, jubilados 15.008 Bs, pensionados 6.700 Bs.

Estas cifras reflejan la política de indexación del bono al dólar y los ajustes periódicos según la tasa del BCV.

Foto: Sistema Patria

Cómo acceder a los bonos

Para cobrar los pagos, los beneficiarios deben iniciar sesión en el Sistema Patria, acceder al monedero y seleccionar “retiro de fondos”. Luego se elige el monto, se indica el destino y se confirma la operación. Este procedimiento es aplicable para todos los subsidios que entrega la plataforma digital.

Quienes aún no están inscritos deben registrarse en www.patria.org.ve, ingresando sus datos personales, validando el número de teléfono y creando una contraseña segura. Es importante mantener la información actualizada, como teléfono y datos bancarios, para evitar retrasos en los pagos y garantizar la recepción de todos los bonos.