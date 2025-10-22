Sistema Patria: Descubre cuáles bonos siguen activos hasta el sábado 25 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

A través de la billetera digital veMonedero, los beneficiarios reciben bonos que buscan aliviar los gastos relacionados con alimentación, transporte y servicios básicos, por su parte, las notificaciones de pago llegan mediante mensajes enviados desde los números cortos 3532 o 67373.

Bonos disponibles hasta el 25 de octubre

Entre los subsidios activos destaca el Ingreso contra la Guerra Económica, dirigido a pensionados del IVSS y de Amor Mayor, con un monto de 9.950 bolívares. También se mantiene el Bono de Fin de Año, con un valor aproximado de 1.990 bolívares.

Además, siguen vigentes:

Bono Misión Jóvenes de la Patria “Robert Serra”: alrededor de 990 bolívares.

Gran Misión Chamba Juvenil: 1.057,50 bolívares.

Movimiento Somos Venezuela: también con 1.057,50 bolívares.

Cómo consultar y cobrar los bonos

Los usuarios pueden confirmar si fueron seleccionados ingresando a www.patria.org.ve con su cuenta registrada. Allí deben seguir la ruta Protección Social → Monedero, y desde esa sección transferir los fondos a una cuenta bancaria, el proceso finaliza con la confirmación del sistema, garantizando que el dinero quede disponible para su uso inmediato.

Foto: Sistema Patria

Usos permitidos dentro del Sistema Patria

Los bonos pueden aprovecharse de diferentes maneras, ya que el sistema ofrece múltiples opciones. Los beneficiarios pueden:

Pagar servicios públicos como electricidad, agua o telefonía.

Recargar saldo en líneas móviles Movistar, Movilnet o Digitel.

Cancelar gasolina subsidiada.

Realizar compras mediante BiopagoBDV.

Las autoridades exhortan a la población a no compartir información personal en enlaces externos ni en mensajes no oficiales. Se recomienda verificar cualquier bono directamente en el portal Patria.org.ve y confiar únicamente en los canales del Sistema Patria, así, los beneficiarios protegen sus fondos y evitan caer en estafas que circulan a través de redes sociales o mensajes falsos.